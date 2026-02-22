哈萨克斯坦驻戈兰高地维和官兵荣获联合国和平勋章

据国防部新闻处消息，联合国维和任务区司令安妮塔·阿斯玛少将向哈萨克斯坦官兵颁发了勋章。目前，哈萨克斯坦独立维和分队驻扎在法瓦尔基地，作为联合国脱离接触观察员部队的一员，履行确保叙利亚戈兰高地停火机制的使命。

据悉，此次任务区全体139名在编官兵获此殊荣。

哈萨克斯坦维和人员主要负责加强联合国基地的警卫与防御工作，开展与当地居民的互动沟通，并执行旨在维护责任区稳定的各项任务。

—全体分队官兵展现了极高的专业水准、协作能力和快速反应能力。这枚联合国勋章是对每一名军人的勇气、纪律及忠诚品质的认可，更是对他们为维护世界和平所作贡献的肯定，-维和连连长贾尼别克·努尔兰诺夫表示。

统计数据显示，自2025年4月以来，该分队已累计执行任务55项，成功排查并排除爆炸物1200余枚，处置简易爆炸装置43件。自此次任务启动以来，哈萨克斯坦第二批维和分队已累计完成各类任务675项。

值得注意的是，哈萨克斯坦于2024年3月首次向戈兰高地派遣独立维和分队。

【编译：阿遥】