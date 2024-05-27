哈萨克斯坦和土库曼斯坦继续加强战略伙伴关系

会谈中，两国外长就哈土合作的广泛问题，包括政治、经贸、过境运输、能源和人文领域互动的现状和前景进行了讨论。

此外，双方着重关注了实际落实哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫2021年10月对阿什哈巴德，而土库曼斯坦总统谢尔达尔·别尔德穆哈梅多夫2022年10月对阿斯塔纳进行的国事访问，以及哈萨克斯坦外长去年10月对阿什哈巴德进行的正式访问期间达成的共识。

双方强调，由于两国元首的政治意愿，近年来两国关系已上升到新的水平。

Фото: Виктор Федюнин/ Kazinform

会谈中，两国外长着重关注了进一步扩大经贸合作问题。近五年来，哈萨克斯坦与土库曼斯坦的相互贸易额增长4倍。2023年，这一数字增长28%，达5.63亿美元。

-今年一季度，两国贸易额突破1亿美元。 当前出现的积极趋势，激发了两国元首对在不久的未来将双边贸易额增加到10亿美元目标的信心。-穆拉特·努尔特列吾说。

双方高度评价了过境运输领域的合作。“哈萨克斯坦-土库曼斯坦-伊朗”铁路线已成为两国合作的成功范例。由于采取的有效措施，其潜力逐年增加。去年两国间运输量增长20%，达130万吨。

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两国外长指出了能源领域合作的巨大潜力，包括实施联合项目的前景。双方表示，愿支持这一方向开展富有成效的合作。

-土库曼斯坦支持哈萨克斯坦在全球和区域层面的倡议。我相信，今天的会谈将为进一步发展土库曼斯坦和哈萨克斯坦之间的合作提供贡献。-梅列多夫说。

双方指出了人文领域合作的实质性议程。根据两国元首达成的共识，今年阿斯塔纳将举办土库曼斯坦文化日，哈萨克斯坦文化日将在阿什哈巴德举办。在此框架下，两个文艺团将出演，并揭幕两国著名诗人马赫图姆库里·弗拉加和阿拜·库南拜耶夫雕像。

会谈中，双方就国际和区域议程热点问题“对表”，并确认促进在多边组织框架下的相互协作。

最后，两国外长指出了深化区域合作的重要性，特别是完成旨在21世纪中亚发展的睦邻友好合作三方条约的必要性。

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【编译：小穆】