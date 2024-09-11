哈萨克斯坦和中亚仓储地产市场前景如何？

在哈萨克斯坦的仓库市场，A级仓库设施占48%，B级仓库设施占52%。根据NF集团2024年第三季度的初步数据，A级仓库的年租金为每平米150美元，B级为87.7美元。统计数据并未体现建筑成本，但据称数值相近。

在邻近的乌兹别克斯坦和吉尔吉斯斯坦，A级和B级仓库的租金差距也类似：乌兹别克斯坦分别为155美元、87美元，吉尔吉斯斯坦为141美元和72美元。预计A类和B类设施的划分很快会消失，就像在俄罗斯发生的那样。

米哈伊尔·图宁总结了该地区的仓储业情况，总体而言，对仓储房地产的需求正在增长，A级仓库的数量相对较少，这些设施的特点与俄罗斯的不同，需要投资者和政府的支持，物流运营商拥有大量空间。

- 目前（中亚）市场上展示的设施都有自己的特点。它们明显分为A级和B级。大约10年前，我们（俄罗斯）也有过同样的情况，当时有明确的A级和B级之分，后来B级几乎没有了。- 他说。

这位专家表示，该地区对仓储房地产的需求将 “强劲但适度的增长”。

【编译：木合塔尔·木拉提】