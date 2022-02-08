荷兰发现毒力和传染性更强HIV变体

哈通社/努尔苏丹/2月8日--据中新网报道，据英国牛津大学研究人员领导的一项研究，荷兰发现了一种新的艾滋病病毒(HIV)毒株，毒力更强、更具传染性。它被命名为HIV-1亚型病毒(VB)。与HIV-1原始毒株相比，它能使感染者以两倍的速度发展成艾滋病。相关研究近日发表在《科学》杂志上。

研究表明，感染«VB变异株»的个体与感染其他HIV变异株的个体相比，表现出显著的差异：携带VB变异体的个体病毒载量(血液中的病毒水平)高出3.5—5.5倍。在携带VB变体的个体中，CD4细胞下降的速度(HIV对免疫系统损害的标志)是原始毒株的两倍，这使他们面临更快地患上艾滋病的风险。此外，携带VB变体的个体将病毒传播给其他人的风险也增加了。

研究人员在17名HIV阳性个体中首次发现了VB变体。由于这些病例中有15人来自荷兰，研究人员随后分析了荷兰6706名HIV阳性患者的数据，又确认了另外92名VB变体病例，使总数达到109人。

通过分析样本之间的遗传变异模式，研究人员估计VB变体最早出现在20世纪80年代末和90年代的荷兰。在本世纪头十年，它的传播速度比其他HIV变体更快，但之后其传播速度一直在下降。

此外，携带VB变体的患者表现出其他HIV感染者的典型特征，包括年龄、性别和疑似传播方式。这表明VB变体的传播性增强是基于病毒本身特性，而不是病毒携带者的不同特征。

携带VB变体的个体在开启治疗后，其免疫系统恢复和存活率与携带其他HIV变种的个体相似。不过，研究人员强调，由于VB变体导致免疫系统强度下降更快，个体及早诊断并尽早开始治疗至关重要。此外，VB变体的特点是遍布整个基因组的众多突变，这意味着在此阶段无法确定单一的遗传原因。进一步研究了解VB变体更易传播和破坏免疫系统的机制，可能揭示下一代抗逆转录病毒药物的新靶点。

该研究主要作者、牛津大学大数据研究所克里斯·威曼特博士说：«在这项研究之前，人们知道HIV病毒的基因与毒力有关，这意味着新变体的进化可能会改变其对健康的影响。VB变体的发现证明了这一点，为病毒毒力进化带来的风险提供了一个罕见的例子。»