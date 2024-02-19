美颜背后的担忧：专家建议政府规范换脸滤镜的使用

卡勒马克巴耶娃指出，国家需要制定有效、平衡、并兼顾文化和社会特性的措施来监管滤镜的使用。她强调，这个过程可以分为几个阶段，首先是规范博主和网红的行为，因为他们的行为对媒体内容的消费者产生重大影响。

她进一步建议说，去年国家颁布了一项规范博主广告活动的文件，然而，该文件未涉及使用滤镜技术的问题。鉴于“滤镜”趋势可能产生的负面影响，她主张政府应采取更加负责任的数字化转型模式。

卡勒马克巴耶娃指出，像Lightricks、FaceTune等科技企业成功吸引了数百万美元的“换脸技术”投资，这使得这些技术对投资者极为吸引。在法国，已经通过了一项法律，禁止在美容广告中使用换脸滤镜而不附带适当警告，而英国和加拿大也正在研究在广告中限制滤镜使用的问题。

卡勒马克巴耶娃还指出，挪威已经禁止广告商和社交媒体影响者在网上分享未透露是否经过Photoshop处理的广告照片，而英国也在研究一项关于数字人体图像的法案。

【编译：阿遥】