今后哈国人可携带宠物搭乘火车旅行

根据新规则，今后旅客在乘坐哈萨克斯坦境内的列车出行时，将允许其随行宠物一同进入旅客车厢。

新规则中属于允许同旅客一同进入车厢的“家养宠物”包括猫、狗和鸟类。

规则指出，这些家养宠物必须配有相应的兽医检测证件，并在购票和登车时予以出示。

1名旅客随行宠物不得超过2条（只），为了方便其他乘客并确保避免造成其他乘客的过敏反应，携带宠物旅行的旅客必须完整购买整间包间的车票，以实现同其他乘客的相对隔离。

在没有主人陪同的情况下，禁止宠物登车。列车通勤期间，也不允许宠物在列车车厢内随意活动。严格禁止宠物进入餐饮车厢。

携带宠物旅行的旅客需要自行负责对宠物的照顾责任，包括喂食和清理宠物的排泄物。

大型犬必须佩戴口套和皮带。旅客携带大型犬旅行时，需根据宠物的重量缴纳行李费率。大型犬只能安置在第一节车厢的非工作前厅。宠物主人对其旅途中的运输和安全负全部责任。

有可能对列车员和乘客人身安全造成威胁的大型动物禁止登车。

【编译：木合塔尔·木拉提】