灾后重建：北哈州受灾群众住进新房

据总理官网消息，政府副总理正在对北哈州今年春季融雪洪水受灾区域的灾后重建工程进行调研视察。期间，副总理走访了克兹勒扎尔县和彼得罗巴甫尔市的波德戈拉和科捷维尼小区。

在同当地居民以及企业家代表进行的会晤期间，副总理向当地政府做出了一系列指示。其中包括在月底前完成向所有在灾情期间遭受损失的商业实体支付补偿金，以及向居民就住房问题做出明确的解释宣传工作。

Фото: primeminister.kz

根据北哈州州长高吾孜·努尔穆罕别托夫的介绍，克兹勒扎尔县目前正在进行修缮的受损独栋住宅共有1099套，购买了53套。从彼得罗巴甫尔市二级市场购买了302套公寓，并向549户受灾居民支付了用于维修及将房屋恢复原状所需的补偿金。

同时，在彼得罗巴甫尔市郊新建了一座居民小区，并被命名为“团结”小区。在这个占地100公顷的区域，正有1500名工人日夜赶工。该小区总计间建造700栋独栋住宅。其中，700栋房屋由里海银行（Kaspi）、哈萨克铜业（Kazakhmys）以及哈萨克斯坦铜冶炼公司（Kaz Minerals Smelting）提供资金建造。

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已建成的房屋由北哈州“ЗИКСТО”公司赞助提供了所有的家具和电器。

目前，“团结”小区已有100栋房屋建成交付。副总理在视察期间，亲自对房屋的质量进行了检查验收。两周前，已有53户居民入住新居。此次，又有47户家庭入住，并从副总理手中接过了新房的钥匙。

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政府副总理波兹姆巴耶夫在向居民们表示祝贺的同时指出，首批交付的这100套独栋住宅的建设资金，均来自全国各地居民向“为了哈萨克斯坦人民”公共基金进行的捐款。

目前，“团结”小区还有500栋房屋正在建设当中。所有工程完工并安排受灾群众入住后，小区居民总数将达到3000余人。

小区配套的各类基础设施、幼儿园和学校的建设也在持续进行当中。

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【编译：木合塔尔·木拉提】