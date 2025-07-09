议会代表团视察东哈州 参观鲁班工坊、核燃料厂

议长一行首先访问了东哈萨克斯坦技术大学，重点了解了“鲁班工坊”这一独特教育中心的运作。该中心为学生提供先进汽车技术培训，包括电动汽车维修与运营、数字化交通流量管理解决方案等课程。该工坊是2023年5月中国西安“中亚-中国”峰会期间，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与中国国家主席习近平达成协议的成果之一。

叶尔兰·霍沙诺夫表示：“通过‘鲁班工坊’，我们将全球先进技术引入国内，为青年提供未来高端技术职业的培训。这里的毕业生将成为生产现场的合格工程师、汽车服务专家或机械领域的专业人才。这是国家元首提出的‘劳动者是经济的主要支柱’理念的实际体现。乌斯卡曼市的‘鲁班工坊’正是这一战略方向的具体成果。”

他指出，该工坊是与全球最大经济体之一的中国在教育领域高水平合作的典范。类似工坊将于今年秋季在阿斯塔纳开设第二所，第三所将在阿拉木图开设。

Фото: Али Галым

“鲁班工坊”以国外高校代表处身份运营，是与天津职业技术学院的联合项目。目前，来自哈萨克斯坦及其他12个国家的400多名学生在此学习，涵盖车辆技术、电动汽车、混合动力装置、数字平台及人工智能相关课程，教育覆盖本科至博士所有阶段。教师每年在天津接受培训。工坊设有五个现代化实验室，包括用于诊断汽油、混合动力及电动汽车的综合设施，以及智能交通系统建模与测试实验室。学生通过Haval和BYD汽车进行学习，使用具备自动驾驶功能的“智慧城市”模型，并在本土车企Allur开展双元制教育。

Фото: Али Галым

科学和高等教育部长萨亚萨特·努尔别克介绍了将于2025年8月启动的“智能驾驶技术”工程中心项目。该中心将专注于自动驾驶、人工智能及车联网系统的研发与测试。除研究外，还计划为本土车企Allur和Astana Motors的工程师及开发人员提供技能提升课程和培训。新中心将增强哈萨克斯坦在智能交通领域的科研与工业潜力。

Фото: «AMANAT» партиясының баспасөз қызметі

随后，叶尔兰·霍沙诺夫参观了“乌尔巴TVS”核燃料组件厂。这是中亚地区唯一生产核电站热交换组件的企业。该中哈合资工厂年产200吨铀燃料，足以供应六个核电机组。该企业已通过法国和中国公司的国际认证，被视为哈萨克斯坦核工业的战略资产。目前，工厂雇佣约200名员工，包括高素质的哈萨克斯坦工程师。工厂能够为哈萨克斯坦拟建的核电站提供充足的核燃料，是国内核工业集群的重要组成部分。

Фото: Али Галым

视察行程在“阿尔泰”批发分销中心结束。该中心用于农产品的储存、加工和销售，可储存高达4.5万吨产品，总面积达3万平方米。耗资逾300亿坚戈的项目旨在支持农民并稳定食品价格。中心内建有加工车间，生产肉类半成品、糕点及蜂蜜灌装等产品，创造近500个就业岗位。

通过该中心，当地农产品生产商能够实现大规模产品加工和储存，未来可绕过中间商进入更大市场。

Фото: Али Галым

据悉，马吉利斯代表团近期在各州开展巡回工作，考察生产及社会设施，与劳动集体会面，并就个人问题接待民众。代表团特别关注偏远地区，监督国家元首任务在地方的落实情况，研究新通过法律的实际执行效果，收集反馈意见，了解民众及企业的关切。代表团将汇总信息，与政府共同研究解决方案。

【编译：木合塔尔·木拉提】