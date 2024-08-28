残奥会2024：哈萨克斯坦阵容强大 参赛人数刷新纪录

哈萨克斯坦运动员在夏季残奥会上的成就

1996年哈萨克斯坦运动员们在残奥会上获得了7枚奖牌，其中2金、4银、1铜，分别来自游泳、举重和柔道等项目。

2016年的里约残奥会上，哈萨克斯坦运动员祖菲亚·加比杜林娜在游泳项目上赢得了一枚金牌，柔珊·科伊舍巴耶娃在举重项目中赢得了一枚银牌。

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2020年，哈萨克斯坦代表团在东京残奥会上收获了1金3银1铜。其中，大卫·德格加列夫获得了举重金牌，而三枚银牌的获得者分别是柔道运动员达乌列特·铁米尔詹、扎里娜·拜巴蒂娜和安瓦尔·萨里耶夫，游泳运动员努尔达乌列特·朱玛哈利获得铜牌。当年哈萨克斯坦在总奖牌榜上位居第51位。

巴黎残奥会 哈国代表团都有谁？

此次残奥会，哈萨克斯坦将派出44名残疾人运动员，参加包括游泳、人力量举重、田径、皮划艇、跆拳道、坐式排球、射击、乒乓球、柔道在内的9个项目。

本届残奥会哈萨克斯坦首次在女子皮划艇、乒乓球和坐式排球项目上获得参赛资格，这标志着哈萨克斯坦残疾人体育事业的又一重要进展。

值得一提的是，祖菲亚·加比杜林娜、大卫·德格加列夫、柔珊·科伊舍巴耶娃、努尔达乌列特·朱玛哈利等奥运奖牌得主本次也将再度参赛。

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今年哈萨克斯坦柔道队赢得了10个残奥会的参赛资格，是本届残奥会哈萨克斯坦代表团中参赛人数最多的一个项目。

哈萨克斯坦代表团的期望目标

著名体育记者德米特里·涅斯特连科指出，哈萨克斯坦今年获得了创纪录的参赛资格数量。因此，可能获得的奖牌数量较以往更多。

- 1998年以来首次打入奥运会的哈萨克斯坦坐式排球队将会如何表现，令人期待。- 他说。

这位记者同时认为，祖菲亚·加比杜林娜和尼山·奥米拉利，以及柔道项目上的运动员们有很大可能取得好成绩。

- 谈到夺金的可能性，我们当然可以提到祖菲亚·加比杜林娜，她如鱼得水。尽管年纪大了，但她的目标是获得第二枚残奥会金牌。当然，我们期待在柔道和跆拳道项目上获得奖牌。显然，两届世界冠军 尼山·奥米拉利也将在巴黎争取金牌。- 他说。

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记者同时认为，在射击项目中，赛福达·阿里耶娃也是一个有望夺得奖牌的选手。

涅斯特连科还谈到了大卫·德格加列夫，以及拥有多个参赛资格的阿里·马库别科夫，表示这些选手意味着本届残奥会上哈萨克斯坦有着许多夺金的可能性。

创纪录的参赛人数

国际奥委会此前表示，参加 2024 年巴黎残奥会的代表团和女性人数将创历史新高。

总计将有184个代表团的4400名运动员参赛。

这一数量数量超过了 2012 年伦敦残奥会和 2020 年东京残奥会的记录（164 个代表团）。此前参赛人数的纪录是东京奥运会的4393名运动员。

与此同时，将有1983名女性运动员参加22个项目的549个奖牌的角逐。

如上文所述，哈萨克斯坦共有44名运动员参赛，这也是一个刷新纪录的数字。

本届残奥会最大的五个代表团

自2004年雅典奥运会以来，中国在历届残奥会上都获得了奖牌，今年预计将有282名运动员参赛。

巴西代表团以 255 名运动员的数量位居第二。

比赛主办国法国将派出237名运动员参赛。

美国代表团有 220 名运动员，英国有 201 名运动员。

8月21日，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在阿斯塔纳会见了2024年巴黎残奥会的哈萨克斯坦体育代表团全体成员，并为他们授旗。

哈萨克斯坦残奥会开幕式的两位旗手分别是贝里克·伊兹玛甘别托夫（亚洲残疾人运动会奖牌获得者、全国坐式排球锦标赛冠军）和赛福达·阿里耶娃（全国残疾人射击锦标赛冠军）。

残奥会的比赛将于29日正式开始。

相关赛程：

- 8月29日、30日、31日：跆拳道；

- 8月29日、31日、9月2日、5日、6日：坐式排球；

- 8月30日、31日、9月4日、5日：田径；

- 8月31日、9月1日、4日：射击；

- 9月1日、3日、4日、5日、6日：双人游泳；

- 9月1日、2日、4日、6日、7日：乒乓球；

- 9月5日、7日：举重；

- 9月5日、6日、7日：柔道；

- 9 月 6 日、7 日：划艇。

【编译：木合塔尔·木拉提】