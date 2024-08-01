中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    07:17, 01 八月份 2024 | GMT +6

    巴黎奥运会：哈萨克斯坦代表团8月1日赛程

    巴黎奥运会：哈萨克斯坦代表团8月1日赛程
    Фото: Сали Сабиров

    哈萨克国际通讯社讯）8月1日，2024年巴黎奥运会进入第六个比赛日，哈萨克斯坦运动员将在射箭、拳击、射击和柔道等项目中展开激烈角逐。

    根据阿斯塔纳时间的赛程安排，以下是哈萨克斯坦运动员参赛情况：

    12:30，射箭

    男子个人1/32淘汰赛，道列特凯勒德·江布尔巴耶夫VS哥伦比亚选手豪尔赫·恩里克斯

    13:00，柔道 

    男子100公斤级32强淘汰赛、努尔勒罕·沙尔罕VS比利时选手托马·尼基福罗夫

    15:00，射击

    女子50米步枪三姿资格赛、亚历山德拉·勒、阿丽娜·阿尔图霍娃

    18:30，拳击

    女子50公斤级预赛16强赛、 纳兹姆·科宰拜VS巴西选手卡罗琳娜·德·阿尔梅达

    18:30, 射箭

    男子个人1/32淘汰赛、 亚历山大·叶廖门科VS法国选手巴蒂斯特·阿迪斯

    20:54，拳击

    男子92公斤级1/4决赛 阿依别克·乌拉尔拜VS阿塞拜疆选手洛伦·贝尔托·阿方索·多明格斯

    8月2日 00:20 拳击

    男子63.5公斤级 - 1/4决赛、穆罕默德萨比尔·巴扎尔拜吾勒VS格鲁吉亚选手拉莎·古鲁里

    比赛时间可能会有所变动，运动员的出场时间也可能根据比赛进程有所调整。

    2024年巴黎奥运会于7月26日至8月11日在巴黎举行，共有来自206个国家的约10500名运动员参加。本届奥运会上，哈萨克斯坦队派出了80名运动员，他们将参与25个项目的角逐。

    标签:
    体育 奥运会
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
    正在阅读
    x