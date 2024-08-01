巴黎奥运会：哈萨克斯坦代表团8月1日赛程

根据阿斯塔纳时间的赛程安排，以下是哈萨克斯坦运动员参赛情况：

12:30，射箭

男子个人1/32淘汰赛，道列特凯勒德·江布尔巴耶夫VS哥伦比亚选手豪尔赫·恩里克斯

13:00，柔道

男子100公斤级32强淘汰赛、努尔勒罕·沙尔罕VS比利时选手托马·尼基福罗夫

15:00，射击

女子50米步枪三姿资格赛、亚历山德拉·勒、阿丽娜·阿尔图霍娃

18:30，拳击

女子50公斤级预赛16强赛、 纳兹姆·科宰拜VS巴西选手卡罗琳娜·德·阿尔梅达

18:30, 射箭

男子个人1/32淘汰赛、 亚历山大·叶廖门科VS法国选手巴蒂斯特·阿迪斯

20:54，拳击

男子92公斤级1/4决赛 阿依别克·乌拉尔拜VS阿塞拜疆选手洛伦·贝尔托·阿方索·多明格斯

8月2日 00:20 拳击

男子63.5公斤级 - 1/4决赛、穆罕默德萨比尔·巴扎尔拜吾勒VS格鲁吉亚选手拉莎·古鲁里

比赛时间可能会有所变动，运动员的出场时间也可能根据比赛进程有所调整。

2024年巴黎奥运会于7月26日至8月11日在巴黎举行，共有来自206个国家的约10500名运动员参加。本届奥运会上，哈萨克斯坦队派出了80名运动员，他们将参与25个项目的角逐。