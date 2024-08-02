巴黎奥运会：哈萨克斯坦代表团8月2日赛程

根据阿斯塔纳时间的赛程安排，以下是哈萨克斯坦运动员参赛情况：

12:30、射击

男子双向飞碟资格赛、爱德华·叶先科

12:30，赛艇

男子单人双桨决赛E、弗拉季斯拉夫·雅科夫列夫

13:00、柔道

女子78公斤以上级32强淘汰赛、凯美拉·别尔勒卡什VS蒙古选手阿迪亚苏伦·亚玛赛克汉

13:15，田径

女子跳高资格赛、娜杰日达·杜博维茨卡娅、伊莉莎維特·马特维耶娃

14:00，游泳

男子100米蝶泳分组预赛、阿德勒别克·穆辛

16:30，击剑

男子团体重剑8强、哈萨克斯坦选手对阵匈牙利选手

20:06, 拳击

男子80公斤级1/4决赛、努尔别克·沃拉尔VS阿塞拜疆选手穆拉德·阿拉赫韦尔迪耶夫

21:00，蹦床

男子预赛、丹尼尔·穆萨巴耶夫

23:00、拳击

女子57公斤级预赛16强赛、卡琳娜·伊布拉吉莫娃VS波多黎各选手阿什莉安·洛扎达·莫塔

8月3日 00:04 拳击

男子51公斤级1/4决赛、萨肯·比波森诺夫VS乌兹别克斯坦选手哈森博尔·杜斯马托夫

比赛时间可能会有所变动，运动员的出场时间也可能根据比赛进程有所调整。

2024年巴黎奥运会于7月26日至8月11日在巴黎举行，共有来自206个国家的约10500名运动员参加。本届奥运会上，哈萨克斯坦队派出了80名运动员，他们将参与25个项目的角逐。