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巴黎奥运会：哈萨克斯坦代表团8月3日赛程
（哈萨克国际通讯社讯）8月3日，2024年巴黎奥运会进入第八个比赛日，哈萨克斯坦运动员将在柔道、射击、公路自行车、拳击、竞技体操等项目中展开激烈角逐。
根据阿斯塔纳时间的赛程安排，以下是哈萨克斯坦运动员参赛情况：
柔道
- 时间: 11:00 (淘汰赛), 16:00 (决赛)
- 项目: 混合团体
- 选手: 阿比巴·阿布扎哈诺娃, 卡米拉·贝尔利卡什, 埃斯米古尔·库尤洛娃, 达尼亚尔·沙姆沙耶夫, 阿布拉伊汗·朱巴纳扎尔, 努尔里汗·沙尔汉
射击
- 时间: 12:00 (资格赛), 18:30 (决赛)
- 项目: 双向飞碟（女子、男子）
- 选手: 阿塞姆·奥伦拜, 爱德华·叶先科
公路自行车
- 时间: 14:00
- 项目: 团体赛决赛
- 选手: 阿列克谢·卢岑科, 叶甫根尼·费多罗夫
拳击
- 时间: 19:50（四分之一决赛）
- 项目: 女子50公斤级
- 选手: 纳兹姆·库扎伊拜 对战 I. 瓦伦西亚（哥伦比亚）
竞技体操
- 时间: 18:30
- 项目: 决赛（自由体操、鞍马）
- 选手: 米拉德·卡里米, 纳里曼·库尔巴诺夫
比赛时间可能会有所变动，运动员的出场时间也可能根据比赛进程有所调整。
2024年巴黎奥运会于7月26日至8月11日在巴黎举行，共有来自206个国家的约10500名运动员参加。本届奥运会上，哈萨克斯坦队派出了80名运动员，他们将参与25个项目的角逐。