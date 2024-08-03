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    08:00, 03 八月份 2024 | GMT +6

    巴黎奥运会：哈萨克斯坦代表团8月3日赛程

    Олимпиада-2024
    Фото: Сали Сабиров

    哈萨克国际通讯社讯）8月3日，2024年巴黎奥运会进入第八个比赛日，哈萨克斯坦运动员将在柔道、射击、公路自行车、拳击、竞技体操等项目中展开激烈角逐。

    根据阿斯塔纳时间的赛程安排，以下是哈萨克斯坦运动员参赛情况：

    柔道

    • 时间: 11:00 (淘汰赛), 16:00 (决赛)
    • 项目: 混合团体
    • 选手: 阿比巴·阿布扎哈诺娃, 卡米拉·贝尔利卡什, 埃斯米古尔·库尤洛娃, 达尼亚尔·沙姆沙耶夫, 阿布拉伊汗·朱巴纳扎尔, 努尔里汗·沙尔汉

     

    射击

    • 时间: 12:00 (资格赛), 18:30 (决赛)
    • 项目: 双向飞碟（女子、男子）
    • 选手: 阿塞姆·奥伦拜, 爱德华·叶先科

     

    公路自行车

    • 时间: 14:00
    • 项目: 团体赛决赛
    • 选手: 阿列克谢·卢岑科, 叶甫根尼·费多罗夫

     

    拳击

    • 时间: 19:50（四分之一决赛）
    • 项目: 女子50公斤级
    • 选手: 纳兹姆·库扎伊拜 对战 I. 瓦伦西亚（哥伦比亚）

     

    竞技体操

    • 时间: 18:30
    • 项目: 决赛（自由体操、鞍马）
    • 选手: 米拉德·卡里米, 纳里曼·库尔巴诺夫

    比赛时间可能会有所变动，运动员的出场时间也可能根据比赛进程有所调整。

    2024年巴黎奥运会于7月26日至8月11日在巴黎举行，共有来自206个国家的约10500名运动员参加。本届奥运会上，哈萨克斯坦队派出了80名运动员，他们将参与25个项目的角逐。

    标签:
    体育 奥运会
    Дана Нұрбақыт
    编译
    Дана Нұрбақыт
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