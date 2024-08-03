巴黎奥运会：哈萨克斯坦代表团8月3日赛程

根据阿斯塔纳时间的赛程安排，以下是哈萨克斯坦运动员参赛情况：

柔道

时间 : 11:00 (淘汰赛), 16:00 (决赛)

: 11:00 (淘汰赛), 16:00 (决赛) 项目 : 混合团体

: 混合团体 选手: 阿比巴·阿布扎哈诺娃, 卡米拉·贝尔利卡什, 埃斯米古尔·库尤洛娃, 达尼亚尔·沙姆沙耶夫, 阿布拉伊汗·朱巴纳扎尔, 努尔里汗·沙尔汉

射击

时间 : 12:00 (资格赛), 18:30 (决赛)

: 12:00 (资格赛), 18:30 (决赛) 项目 : 双向飞碟（女子、男子）

: 双向飞碟（女子、男子） 选手: 阿塞姆·奥伦拜, 爱德华·叶先科

公路自行车

时间 : 14:00

: 14:00 项目 : 团体赛决赛

: 团体赛决赛 选手: 阿列克谢·卢岑科, 叶甫根尼·费多罗夫

拳击

时间 : 19:50（四分之一决赛）

: 19:50（四分之一决赛） 项目 : 女子50公斤级

: 女子50公斤级 选手: 纳兹姆·库扎伊拜 对战 I. 瓦伦西亚（哥伦比亚）

竞技体操

时间 : 18:30

: 18:30 项目 : 决赛（自由体操、鞍马）

: 决赛（自由体操、鞍马） 选手: 米拉德·卡里米, 纳里曼·库尔巴诺夫

比赛时间可能会有所变动，运动员的出场时间也可能根据比赛进程有所调整。

2024年巴黎奥运会于7月26日至8月11日在巴黎举行，共有来自206个国家的约10500名运动员参加。本届奥运会上，哈萨克斯坦队派出了80名运动员，他们将参与25个项目的角逐。