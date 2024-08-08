巴黎奥运会：哈萨克斯坦代表团8月8日赛程

根据以阿斯塔纳时间为准的赛程安排，以下是哈萨克斯坦运动员参赛情况：

13:00、女子艺术体操个人全能

资格赛、叶利扎纳·塔尼耶娃

13:30、皮划艇静水

女子200米单人划艇分组预赛、玛丽亚·布罗夫科娃

14:00、摔跤

男子自由式86公斤级1/8决赛、阿扎马特·达乌列特别克VS美国选手亚伦·马奎尔·布鲁克斯

14:00、摔跤

男子自由式57公斤级1/8决赛、梅然别克·卡尔特拜VS吉尔吉斯斯坦选手别克扎特·阿勒玛斯

15:35、运动攀岩

男子速度赛四分之一决赛、阿米尔·梅穆拉托夫

17:30、现代五项

女子资格赛、叶连娜·波塔潘科

比赛时间可能会有所变动，运动员的出场时间也可能根据比赛进程有所调整。

2024年巴黎奥运会于7月26日至8月11日在巴黎举行，共有来自206个国家的约10500名运动员参加。本届奥运会上，哈萨克斯坦队派出了80名运动员，他们将参与25个项目的角逐。