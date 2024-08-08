中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    08:12, 08 八月份 2024 | GMT +6

    巴黎奥运会：哈萨克斯坦代表团8月8日赛程

    巴黎奥运会：哈萨克斯坦代表团8月8日赛程
    Фото: Сали Сабиров/НОК РК

    哈萨克国际通讯社讯）8月8日，2024年巴黎奥运会进入第13个比赛日，哈萨克斯坦运动员将在艺术体操、运动攀岩、摔跤、现代五项和皮划艇等项目中展开激烈角逐。

    根据以阿斯塔纳时间为准的赛程安排，以下是哈萨克斯坦运动员参赛情况：

    13:00、女子艺术体操个人全能

    资格赛、叶利扎纳·塔尼耶娃

    13:30、皮划艇静水

    女子200米单人划艇分组预赛、玛丽亚·布罗夫科娃

    14:00、摔跤

    男子自由式86公斤级1/8决赛、阿扎马特·达乌列特别克VS美国选手亚伦·马奎尔·布鲁克斯

    14:00、摔跤

    男子自由式57公斤级1/8决赛、梅然别克·卡尔特拜VS吉尔吉斯斯坦选手别克扎特·阿勒玛斯

    15:35、运动攀岩

    男子速度赛四分之一决赛、阿米尔·梅穆拉托夫

    17:30、现代五项

    女子资格赛、叶连娜·波塔潘科

    比赛时间可能会有所变动，运动员的出场时间也可能根据比赛进程有所调整。

    2024年巴黎奥运会于7月26日至8月11日在巴黎举行，共有来自206个国家的约10500名运动员参加。本届奥运会上，哈萨克斯坦队派出了80名运动员，他们将参与25个项目的角逐。

    标签:
    体育 奥运会
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
    正在阅读
    x