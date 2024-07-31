巴黎奥运会：哈萨克斯坦部分运动员成绩

在女子铁人三项女子个人赛决赛中，哈萨克斯坦选手叶卡捷琳娜·莎巴丽娜获得第55名。

叶卡捷琳娜·莎巴丽娜于1998年5月28日出生在俄罗斯叶卡捷琳堡，自2021年起代表哈萨克斯坦参赛。在此次比赛中，她首先完成了1.5公里的游泳项目，但在40公里的自行车赛遗憾出局。

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男子50米步枪三姿资格赛中，哈萨克斯坦选手伊斯兰·萨帕耶夫以588分的成绩位列第18名。另外一名选手康斯坦丁·马利诺夫斯基则以586分排名第25。在此次资格赛中，共有44名选手参赛，前8名晋级决赛。

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而在拳击项目男子57公斤级预赛16强赛中，哈萨克斯坦拳选马哈姆德·萨比尔汗对阵西班牙选手何塞·奎勒斯·布罗顿斯，但遗憾未能取得胜利。

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然而值得高兴的是，在拳击项目中，哈萨克斯坦选手努尔别克·沃拉尔拜（80公斤级）、萨肯·毕波森诺夫（51公斤级）和穆罕默德萨比尔·巴扎尔拜吾勒（63.5公斤级）均成功晋级至四分之一决赛。同时，女子选手纳兹姆·科宰拜（50公斤级）在她的首场比赛中也取得了良好开局。

截至目前，哈萨克斯坦队已获得1枚金牌和2枚铜牌，在奖牌榜上排名第12位。

【编译：达娜】