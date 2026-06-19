托卡耶夫会见波兰参议院议长：哈高度重视发展对波关系

会见中，双方重点就进一步深化双边合作以及扩大两国立法机构之间的交流与联系等议题交换了意见。

—我们高度重视发展与波兰的合作关系。波兰是世界二十大经济体之一。自两国建交以来，双方始终保持着真诚友好的关系。目前，两国议会间对话正在稳定、富有成效地向前发展，-托卡耶夫表示。

会谈中，双方还特别回顾了两国深厚的历史渊源。托卡耶夫总统提到了杰出的波兰民族学家阿道夫·亚努什凯维奇，并高度评价他在研究哈萨克历史、社会生活和民族文化方面作出的重要贡献。

此外，托卡耶夫总统还请玛乌戈热塔·基达瓦－布翁斯卡转达他对波兰总统卡罗尔·纳夫罗茨基以及波兰总理唐纳德·图斯克的诚挚问候。

玛乌戈热塔·基达瓦－布翁斯卡对国家元首的热情接待表示感谢。

—能够与您会面，我深感荣幸。这是我首次对哈萨克斯坦进行正式访问，此次访问对我而言意义重大。我们来到这里，恰逢一个对波兰人民具有特殊意义的历史时刻——波兰同胞被强制流放到哈萨克斯坦已过去90年。在那个艰难动荡的年代，哈萨克人民向我们的同胞伸出了援手，成为他们坚强的依靠。今天，将我们紧密联系在一起的不仅是共同的历史记忆，还有广阔的合作前景。对于波兰来说，发展与哈萨克斯坦的关系至关重要，-她表示。

值得一提的是，应托卡耶夫总统的邀请，黑山共和国总统雅科夫·米拉托维奇于2026年6月19日至20日对哈萨克斯坦进行国事访问。这是黑山总统在两国建交以来首次对哈萨克斯坦进行正式访问。