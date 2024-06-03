集安组织议会大会会议在阿拉木图举行

会上，叶尔兰·霍沙诺夫向与会者们介绍了2024年哈萨克斯坦担任集体安全条约组织轮值主席国期间主要关注方向的相关工作执行情况。

- 我们注重于发展集安组织在促进和平、国际和区域安全与稳定，保障成员国的主权独立和领土完整方面的潜力。哈萨克斯坦总统——集安组织集体安全理事会主席哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫批准了关于执行这方面工作的计划。为制订该文件所涉及的示范法和提案，我们的议会之间也需要开展协调行动。- 马吉利斯议长说。

Фото: Мажилис матбуот хизмати

叶尔兰·霍沙诺夫强调了在集安组织成员国境内开展的一系列旨在打击恐怖主义和极端主义、信息技术领域犯罪和毒品交易的行动。议长强调，有必要在预防和消除紧急情况后果问题上深化合作。

会晤期间，与会各国代表讨论了全球地缘政治的总体形势，并对中东局势表达了担忧。

叶尔兰·霍沙诺夫同时指出，国际社会不应忘记阿富汗当前面临的严峻的人道主义困难。

- 在议会合作层面的建设性工作框架下，我们始终高度关注这些问题。为了从立法框架层面应对当前的威胁和挑战，我认为我们各国议会之间继续积极合作非常重要。- 叶尔兰·霍沙诺夫说。

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与哈萨克斯坦共同出席本次会议包括由俄罗斯、白俄罗斯、吉尔吉斯和塔吉克斯坦议会议长率领的代表团，以及集安组织秘书长伊曼哈利·塔斯马哈穆别托夫，集安组织议会大会执行秘书谢尔盖·波斯佩洛夫等。

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【编译：木合塔尔·木拉提】