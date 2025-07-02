总统：亚信会议的加强信任措施原则当今尤为重要

首先，托卡耶夫总统向哈萨克斯坦外交官致以职业节日祝贺。

- 我们的祖先以“草原外交”的原则生活了数个世纪，凭借着我们民族的妥协传统，在伟大的草原上形成了独特的和平生活模式。尊重与礼让始终被视为神圣的价值观。这一古老原则是我们外交政策不可动摇的支柱和基石。-总统说。

总统指出，亚信会议总部在阿斯塔纳的开幕是一个真正具有历史意义的事件。

- 三十多年前，哈萨克斯坦倡议成立亚洲相互协作与信任措施会议，得到国际社会广泛支持，被认为是凝聚地区国家力量、加强稳定与安全的及时举措。我们始终坚信，唯有通过合作、相互理解和对话，才能维护和平、稳定与繁荣。亚信会议的建立信任措施原则在当今时代尤为重要。亚信覆盖亚洲90%的地区，凝聚了世界一半以上的人口，成为国际关系格局演变中的重要组成部分。-他说。

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哈萨克斯坦总统表示，地缘政治紧张局势升级和多边主义弱化对地区和全球稳定构成重大威胁。

- 世界正面临前所未有的复杂进程。我们必须认真研究，并深刻理解这些进程。事实上，国际法的基础正在逐渐崩塌，一些凌驾于法律要求之上的势力正在兴起。在这种情况下，各国必须严格遵守国际法原则和《联合国宪章》，不应单方面解释共同规范。-托卡耶夫说。

托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦有意开展大规模政治和经济改革。

- 作为总统，我的立场是，法律和秩序应该成为我们国家不可动摇的原则。改革的成果是，和平集会法得到了完善，政党注册门槛也降低了。我们已将诽谤合法化，并废除了死刑。这些举措彰显了我国对民主价值观和法治的持续承诺。-他说。

国家元首重点介绍了国家为全面发展能源、交通和数字化领域的基础设施而采取的措施。

- 哈萨克斯坦与国际伙伴一道，积极推进铁路和公路走廊、海港，以及一般过境和物流部门的现代化建设。数字化转型和人工智能是我国竞争力的关键。我们希望将哈萨克斯坦建设成一个数字化国家。因为，人工智能的发展将成为创新和数字独立的主要驱动力。为了集中精力于这一具有战略意义的领域，我们成立了人工智能发展委员会。我们很快将推出一台强大的超级计算机。-总统说。

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讲话中，托卡耶夫将农业现代化列为另一项战略方向。他指出，农业部门对国家经济多元化和保障粮食安全具有重要意义。

- 我们正在为可持续经济奠定基础，使其全面融入全球价值链，并与气候目标和可持续发展目标保持一致。我们致力于与国际伙伴紧密合作，以实现这一长期目标。我想借此机会强调外交界为落实这一重要倡议所发挥的特殊作用。-他说。

最后，托卡耶夫总统预祝亚信会议所有与会者取得成功，并感谢哈萨克斯坦值得信赖的朋友阿塞拜疆在担任亚信主席国期间所做出的高水平努力、为加强对话所作的巨大努力，以及对亚信机制建设的贡献。

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【编译：小穆】