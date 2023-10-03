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    16:35, 03 10月 2023 | GMT +6

    收获第5金 哈国居亚运会奖牌榜第6位

    收获第5金 哈国居亚运会奖牌榜第6位
    Фото:kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）据旅游和体育部消息，哈萨克斯坦选手阿列克谢·卢岑科在中国杭州举行的第19届亚运会公路自行车项目中，为国家队争夺第5枚金牌。

    具体来说，哈萨克斯坦选手在公路自行车男子个人计时赛中，以48:05.75的成绩夺得金牌。

    获得该比赛银牌是的中国选手薛铭，获得铜牌的是中国香港选手刘允佑。

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    值得一提的是，这是哈萨克斯坦队在本届亚运会上收获的第5枚奖牌。

    9月27日，在女子双向飞碟团体赛中，由卓娅·克拉夫琴科、阿塞姆·沃仁拜和奥尔加·帕纳里纳组成的哈萨克斯坦队以350分的成绩，为国家队夺得第一枚金牌。

    9月28日，在射击混合团体双向飞碟决赛中，由阿塞姆·沃仁拜和爱德华·叶申科组成的哈萨克斯坦队以40分的成绩夺得金牌。

    9月28日，在射击女子10米移动靶标准速个人赛中，18岁的哈萨克斯坦选手祖赫拉·伊尔纳扎若娃以总分560分的成绩获得金牌。

    10月2日，在男子500米双人皮划艇决赛中，哈萨克斯坦运动员谢尔盖·叶梅利亚诺夫和铁穆尔·海达罗夫以1分49.010的成绩第一个冲过终点线，荣膺该项目金牌。

    当前，哈萨克斯坦队以5金10银30铜，总计45枚奖牌的成绩居奖牌榜第6位，居金牌榜第12位。

    标签:
    体育 哈萨克斯坦
    波 塔
    编译
    波 塔
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