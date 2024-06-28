议会第二会期正式结束 马吉利斯议长进行总结

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦议会第二会期闭幕仪式28日举行，马吉利斯（议会下院）议长叶尔兰·霍沙诺夫总结了此次会期的主要成果，并强调了未来的工作重点。

他指出，议会、政府和专家社区需要协调并全面合作，才能有效应对国家面临的各种挑战。

霍沙诺夫表示：

-我们为未来的立法工作奠定了坚实的基础，完成了大量工作。就在昨天，托卡耶夫总统在讲话中对议会的工作给予了高度评价。在下一会期中，我们需要继续保持这一势头。首先，我们要着重从立法角度支持国家元首的各项倡议。执行总统的竞选纲领仍然是我们的主要任务。我们将继续为国家新的经济模式建立法律基础。议员们在未来也需要解决国家的关键问题，提高人民福祉。这些改变需要每一位公民、每一个家庭切实感受到。

据其介绍，目前，议会正在审议的法案共有71项，涉及预算、税收、建筑和水务等多个领域。此外，议会还期待即将出台的全新数字法典。未来，议会将在反腐败、禁毒、宗教和司法系统改革等方面进行深入推进和改革。霍沙诺夫强调，议会、政府和专家社区需要紧密合作，只有通过这种联系，才能实现既定目标，解决国家的迫切问题。

在本届会期中，议会在国际合作方面也取得了显著成果。霍沙诺夫介绍，议员们在14个国际议会组织框架内积极工作，参加了257项国际活动，与38个外国议会建立了合作关系。

此外，议会还批准了派遣哈萨克斯坦维和部队前往戈兰高地的决定，这是哈萨克斯坦维和人员在联合国授权下执行的首次独立任务。议长对此强调，议会将继续在国际舞台上发挥积极作用，利用议会外交机制预防和解决国际冲突。

【编译：达娜】