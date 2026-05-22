国家元首会见东京都知事小池百合子

托卡耶夫表示，在小池百合子领导下，东京已成为全球最安全、最清洁且管理效率最高的大都市之一。

他说，哈方将小池百合子视为具有国际影响力的重要政治人物，并高度评价其长期推动哈日友好及推广哈萨克斯坦历史文化所作出的努力。

总统还回顾了自己去年对日本进行的正式访问，并指出此访推动两国关系迈上新的高水平。

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托卡耶夫表示，他曾考察东京“智慧城市”项目，对相关经验印象深刻。由于哈萨克斯坦目前也正积极推进Smart City理念，因此希望进一步加强双方在城市治理领域的合作与经验交流。

小池百合子则感谢总统的热情接待，并高度评价托卡耶夫推动经济增长、人工智能、数字化及吸引投资等领域改革的努力。

她指出，作为中亚地区最大的经济体之一，哈萨克斯坦正不断巩固其连接欧洲与亚洲的重要区域枢纽地位。

会谈期间，双方还讨论了在数字技术、创新、国际金融及教育等重点领域深化合作的可能性。

此外，托卡耶夫还向小池百合子授予一级“友谊勋章”，以表彰其为加强哈萨克斯坦与日本友好关系所作出的重要贡献。

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【编译：达娜】