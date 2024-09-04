07:24, 04 9月 2024 | GMT +6
阿什姆巴耶夫：提升议会立法质量、助力总统战略目标实施
（哈萨克国际通讯社讯）9月3日，哈萨克斯坦总统直属战略研究所召开了“KISI GPS: Gylym. Pikir. Sayasat”国家专家平台座谈会，围绕“议会在落实总统国情咨文中的作用”这一主题展开了深入讨论。哈萨克斯坦议会参议院（议会上院）议长玛吾林·阿什姆巴耶夫出席会议，并讲话。
在会上，阿什姆巴耶夫强调，为实现总统在国情咨文中提出的发展目标，需要各级政府和社会力量共同努力。
-国家元首要求政府采取有力措施来优化预算支出，提升资金使用效率，并加强对预算支出的监管。此外，还需提高国家基金的管理效率，优化各类预算之间的关系，以避免地方资金的浪费。税收政策应成为推动高质量经济增长的有力工具。-阿什姆巴耶夫特别提到。
阿什姆巴耶夫强调，通过与独立专家团队和科研机构的合作，能够有效加强参议院的科学分析能力，这种合作方式有助于制定更为高效且切合实际的法律。
-为提高立法质量，参议院一直积极与学术界互动。我们始终重视专家学者的意见建议，这有助于制定高效且切合实际的立法动议。如今，议会面临着提升立法质量、落实国家元首下达的任务。我们将加强相关工作，包括与专家俱乐部等平台的互动。我相信，今天的讨论和意见交流将有助于提高议会的立法质量。我们欢迎大家为完善立法机制提供建议，并邀请大家积极参与参议院旗下各类对话和研讨平台。-阿什姆巴耶夫指出。
与会者一致认为，加强议会在实施总统战略举措中的作用至关重要。同时，必须引入现代技术，以提高立法过程的透明度和公开性，并鼓励公民社会和专家学者积极参与立法举措的制定和讨论。
【编译：阿遥】