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    08:00, 27 七月份 2024 | GMT +6

    巴黎奥运会：哈萨克斯坦代表团首个比赛日赛程

    Олимпиада
    Фото: Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）7月27日，2024年巴黎奥运会将会展开首个比赛日的争夺。今天，哈萨克斯坦运动员将参加柔道、拳击、竞技体操、赛艇、网球、射击、乒乓球和自行车等运动项目。

    其中，柔道运动员阿比巴·阿布贾基诺娃（48公斤级）和耶勒多斯·斯梅托夫（60公斤级），以及自行车运动员叶夫根尼·费多罗夫（公路自行车个人计时赛）将争夺奖牌。

    哈萨克斯坦代表团今日赛程如下：

     

    柔道

    女子48公斤级——阿比巴·阿布贾基诺娃

    男子60公斤级——耶勒多斯·斯梅托夫

     

    射击

    10米气步枪混合双人——哈萨克斯坦一队（伊斯兰·萨特巴耶夫、亚历山德拉·李）

    10米气步枪混合双人——哈萨克斯坦二队（阿琳娜·阿尔图霍娃、康斯坦丁·马利诺夫斯基）

    10米气手枪——尼基塔·齐留金、伊琳娜·尤努斯梅托娃

     

    赛艇

    男子单人双桨——弗拉迪斯拉夫·雅科夫列夫

     

    竞技体操

    男子个人全能——米拉德·卡里姆

    男子鞍马——纳里曼·库尔班诺夫

     

    公路自行车

    男子个人计时赛——叶夫根尼·费多罗夫

     

    网球

    男子单打——亚历山大·巴伯里克-泰勒·弗里茨（美国）

    女子单打——尤利娅·普婷佐娃-玛尔塔·科斯秋克（乌克兰）

     

    乒乓球

    男子单打——基里尔·格拉斯门科-尼古拉斯·布尔戈斯（智利）

     

    拳击

    男子63.5公斤级——穆罕默德萨布尔·巴扎尔拜-奥耶·伊巴雷切（西班牙）

     

    【编译：小穆】

    标签:
    体育 哈萨克斯坦 奥运会
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    Мұхтар Қалимоллаұлы
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