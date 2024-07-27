08:00, 27 七月份 2024 | GMT +6
巴黎奥运会：哈萨克斯坦代表团首个比赛日赛程
（哈萨克国际通讯社讯）7月27日，2024年巴黎奥运会将会展开首个比赛日的争夺。今天，哈萨克斯坦运动员将参加柔道、拳击、竞技体操、赛艇、网球、射击、乒乓球和自行车等运动项目。
其中，柔道运动员阿比巴·阿布贾基诺娃（48公斤级）和耶勒多斯·斯梅托夫（60公斤级），以及自行车运动员叶夫根尼·费多罗夫（公路自行车个人计时赛）将争夺奖牌。
哈萨克斯坦代表团今日赛程如下：
柔道
女子48公斤级——阿比巴·阿布贾基诺娃
男子60公斤级——耶勒多斯·斯梅托夫
射击
10米气步枪混合双人——哈萨克斯坦一队（伊斯兰·萨特巴耶夫、亚历山德拉·李）
10米气步枪混合双人——哈萨克斯坦二队（阿琳娜·阿尔图霍娃、康斯坦丁·马利诺夫斯基）
10米气手枪——尼基塔·齐留金、伊琳娜·尤努斯梅托娃
赛艇
男子单人双桨——弗拉迪斯拉夫·雅科夫列夫
竞技体操
男子个人全能——米拉德·卡里姆
男子鞍马——纳里曼·库尔班诺夫
公路自行车
男子个人计时赛——叶夫根尼·费多罗夫
网球
男子单打——亚历山大·巴伯里克-泰勒·弗里茨（美国）
女子单打——尤利娅·普婷佐娃-玛尔塔·科斯秋克（乌克兰）
乒乓球
男子单打——基里尔·格拉斯门科-尼古拉斯·布尔戈斯（智利）
拳击
男子63.5公斤级——穆罕默德萨布尔·巴扎尔拜-奥耶·伊巴雷切（西班牙）
【编译：小穆】