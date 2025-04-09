詹妮弗·洛佩兹阿斯塔纳演唱会门票价格公布 最高达15万坚戈

据公司制作人马力克·哈谢诺夫介绍，门票共分为15个类别，价格从40,000坚戈至150,000坚戈不等，平均票价约为88,000坚戈。具体售票时间将另行通知。

值得一提的是，此次演唱会是詹妮弗·洛佩兹“Up All Night”世界巡演的一部分，阿斯塔纳是本轮巡演的倒数第二站，也是她唯一访问的中亚城市。据悉，该巡演共覆盖17个城市，包括安塔利亚、伊斯坦布尔、马德里、巴塞罗那、布达佩斯、阿布扎比等地。

演出消息公布后，哈萨克斯坦歌迷在社交网络上反响热烈，纷纷涌入洛佩兹及其经纪人的账号留言，发送爱心、哈萨克斯坦国旗，并热情邀请她来吃“别什巴尔马克”（Beshbarmak 哈萨克传统手抓肉面）。

据预测，该演出有望吸引约15,000名游客，为酒店、餐饮、零售等行业带来约65亿坚戈收入，并创造逾4亿坚戈的税收。

据悉，詹妮弗·洛佩兹此前曾两次访问哈萨克斯坦，但均为私人活动。本次将是她首次公开在哈萨克斯坦舞台亮相。

【编译：达娜】