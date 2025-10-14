托卡耶夫总统：议会改革关乎国家与人民命运，需广泛讨论循序推进

议会改革：关乎国家命运的战略任务

托卡耶夫在会议开场时指出，议会改革是哈萨克斯坦当前最重要的工作之一，关乎国家政治体系的未来。他强调，改革必须在公民社会、专家群体和现任议会中进行全面讨论，确保决策的透明性和包容性。工作小组由议会、总统府、政府、政党代表、法律专家、学者及社会活动家组成，成员均为各领域知名人士，肩负着历史性使命。

“议会改革直接关系到国家和人民的命运。我相信，工作小组每位成员都能深刻理解这一任务的重要性，并积极投入工作。”托卡耶夫表示。

单一制议会：顺应国际趋势的战略选择

总统指出，哈萨克斯坦正在推进广泛的政治和社会经济改革，议会改革是这一进程的延续。他强调，改革遵循“强有力的总统—有影响力的议会—负责任的政府”原则，确保总统制的高效性得以保留。托卡耶夫特别提到，全球三分之二的国家采用单一制议会，这一模式符合国际趋势。

“向单一制议会过渡是顺应时代发展的选择。我们需要凝聚共识，提出理性、稳健的建议。”

他表示，所有意见和建议都将得到深入研究和细致评估。

广泛讨论：避免仓促决策，确保公平

托卡耶夫强调，单一制议会的倡议是一项创新性政治决策，目前已在社会和网络平台引发热议。部分观点认为，这一议题“已成熟”，无需公投即可快速推进；但也有人主张改革需谨慎，避免仓促决策。

“议会改革是复杂的工作，关乎国家未来，绝不能操之过急。广泛的讨论是必要前提，哈萨克斯坦作为倾听民声的公平国家，这一原则不可动摇。”

总统表示，决策需建立在全面讨论和民意基础上，确保反映公民意愿。

宪法与法律调整：改革需系统准备

托卡耶夫指出，议会改革将涉及《宪法》近40条条款的修订，以及至少10部宪法法律和50多部法典及法律的修改，堪称制定新宪法的重大工程。这一过程需系统规划和充分准备。

“这不是一蹴而就的工作，需要周密的筹备和细致的执行。”

他强调，改革将循序渐进，充分考虑公民需求、国家特色和长远利益。

阶段性成果与未来方向

总统回顾了过去几年政治改革的成果，包括通过四次改革方案确立议会反对派地位，降低政党进入议会的门槛，以及2022年宪法改革大幅扩大下院权限。如今，鉴于社会政治文化的显著提升，哈萨克斯坦已具备向单一制议会过渡的条件。

托卡耶夫澄清，议会改革并非简单解散参议院，而是对代议制权力机构的全面革新，赋予其全新职能，以更好地反映民意。

“改革旨在打造一个全新的立法机构，体现公民的利益和愿望。”他表示。

数字化转型与专业化：议会改革的新趋势

托卡耶夫还展望了数字技术在议会改革中的潜力。他指出，全球多国已开始试点“电子议会”或“数字议会”，以提升公民参与度和立法效率。未来，“e-Parlament”有望成为类似“e-Gov”的高需求工具，适应快速决策和现代治理的需求。

“时代在变，技术在进步，‘e-Parlament’可能很快融入我们的生活。立法工作必须精准无误。”总统强调。

此外，他指出单一制议会将促进多党竞争，推动政治对话的专业化。未来议员需具备高水平专业素养，议会应通过比例代表制和党派名单选举，确保专业性和代表性。

“在数字化时代，民粹主义的影响将减弱，专业能力将成为关键。”托卡耶夫说。

公正的国家：倾听每位公民的声音

总统重申，议会是哈萨克斯坦独立和国家地位的重要象征，改革的目标已在国情咨文中明确提出。工作小组需以高度专业态度，通过“e-Otinish”和“e-Gov”等平台收集并分析公民意见，确保每项建议都经过深入研究和全面评估。

“作为公正的国家，我们必须重视每位公民对公共事务的有益建议。宪法的每项修改都需精心准备，深入分析每条条款的内涵和程序要求。”托卡耶夫强调。

讲话最后，托卡耶夫总统呼吁工作小组以高度责任感推进工作，为国家未来奠定坚实基础。

工作小组构成与讨论

议会改革工作小组由哈萨克斯坦议会下院和参议院代表、哈萨克斯坦民族和睦大会成员、议会各政党派系领导人、科研机构负责人、宪法及法律理论领域知名法学家，以及国家库鲁尔泰成员和专家组成。

此次会议由工作小组负责人、哈萨克斯坦国务顾问叶尔兰·卡林主持。法学博士维克托·马利诺夫斯基、下院议员温兹拉·沙帕克、艾多斯·萨雷姆、尼基塔·沙塔洛夫、马拉特·巴希莫夫、“光明之路”党派领导人阿扎特·佩鲁阿舍夫、阿玛纳特党派领导人叶勒努尔·贝森巴耶夫，以及国家库鲁尔泰成员、政治学家安德烈·切博塔列夫等在会上发言，分享了各自观点。

会议结束后，托卡耶夫总统与参会的改革小组成员进行了合影。

值得一提的是，在今年发表的国情咨文当中，国家元首曾表示，鉴于议会改革的重大意义，需用一年时间进行充分讨论，并建议在2027年举行全国公投以决定相关事宜。

【编译：木合塔尔·木拉提】