别克帖诺夫会晤泰国副总理：深化经贸合作与双边关系

在会谈中，别克帖诺夫与卫查亚猜讨论了如何进一步深化两国间的经贸合作，特别是在农业和食品领域的联合投资项目以及扩大哈萨克斯坦产品出口的前景。

数据显示，2023年哈泰两国间的贸易总额已达3.67亿美元，双方在会谈中探讨了扩大向泰国出口哈萨克斯坦农产品目录的可能性，尤其是在肉类、蔬菜、水果、谷物、面粉和植物油等领域。

别克帖诺夫指出，哈萨克斯坦正在积极发展包括储存和分销农业产品相关基础设施在内的国家商品流通系统，这将为建立农业食品枢纽创造必要条件，并为双方合作带来更多机遇。他强调，在这一领域，深化哈萨克斯坦与泰国之间的合作是互利且具有广阔前景的。

卫查亚猜则表示，泰哈两国间的经贸关系将随着这些合作的深化而进一步加强。

双方还提到泰国政府为哈萨克斯坦公民提供免签证待遇的积极进展，以及在普吉岛开设领事处为哈萨克斯坦公民提供必要支持的重要性。

此外，双方还就发展跨里海国际运输走廊的背景下，如何利用哈萨克斯坦的过境潜力进行了讨论。

会谈结束时，双方一致表达了进一步深化两国经济合作的意愿。

【编译：阿遥】