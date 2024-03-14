欧洲议会通过《人工智能法案》

据报道，当天，在法国斯特拉斯堡举行的欧洲议会全会上，共有523名议员投票支持该法案，46人反对，49人弃权。欧盟国家将于5月正式批准该法案，立法预计将于2025年初生效并于2026年实施，其中一些条款将更早生效。

报道称，《人工智能法案》草案最早由欧盟委员会在2021年4月提出，就政府使用生物识别监控，以及如何监管ChatGPT等生成人工智能基础模型等问题，达成了初步协议。

该法案将规范基础模型或生成式人工智能，例如OpenAI等模型经过大量数据的训练以生成新内容甚至执行任务。

这些规则将涵盖高影响力、通用人工智能模型和高风险人工智能系统，它们必须遵守特定的透明度义务和欧盟版权法。

库利律师事务所合伙人帕特里克·范埃克表示，“欧盟拥有世界上第一部人工智能法。其他国家和地区可能会使用人工智能法作为蓝图，就像欧盟的《通用数据隐私法规》。”

然而范埃克同时表示，对公司而言，繁文缛节是不利的一面。根据违规类型，公司将面临750万欧元(约合5903万人民币)或营业额1.5%至3500万欧元或全球营业额7%的罚款。