托卡耶夫会见新加坡国务资政李显龙

托卡耶夫在会谈中指出，李显龙对哈萨克斯坦的首访具有重要的历史意义。

“35年前，即在哈萨克斯坦独立初期的1991年9月，您的父亲李光耀曾访问哈萨克斯坦。那次访问为我们双边关系奠定了坚实基础。我们高度评价新加坡领导层的远见卓识。贵国在发展成为全球金融、贸易、创新和技术中心过程中取得的成就令人赞叹，新加坡的发展经验已成为整个国际社会的典范。”托卡耶夫表示。

托卡耶夫指出，哈新双边关系正保持快速发展势头，稳定的政治对话、不断增长的贸易额以及新加坡资本持续增加，都是这一趋势的具体体现。

“哈萨克斯坦和新加坡仍然是中亚和东南亚地区的重要贸易伙伴。目前，约有500家新加坡资本企业在哈萨克斯坦开展业务，而且这一数字还在不断增加。”托卡耶夫说。

Фото: 总统府

托卡耶夫表示，两国还在多边框架下建立了密切联系。哈萨克斯坦和新加坡都是中等强国，因此双方在国际议程中的许多问题上拥有相近立场。

托卡耶夫向李显龙介绍了哈萨克斯坦正在推进的广泛政治改革。他指出，旨在进一步完善国家治理和政治体系的相关举措，以“强有力的总统—有影响力的议会—负责任的政府”为基本原则。

国家元首强调，哈萨克斯坦高度重视营造良好投资环境、保护外国投资者合法权益。目前，包括PSA国际港务集团、淡马锡控股在内的一批新加坡企业和基金已在哈萨克斯坦成功开展业务。

此外，双方还讨论了交通物流领域的合作进展。

“为适应航空枢纽发展带来的日益增长的需求，我们已决定在阿斯塔纳建设一座新的现代化机场。在这方面，新加坡的先进经验尤其令人感兴趣。樟宜机场被誉为全球航空业的‘黄金标准’，其高效运营、先进创新以及为旅客提供的优质服务都堪称典范。我们希望在实施新机场项目过程中借鉴相关经验，推动两国航空领域合作迈上新台阶。”托卡耶夫指出。

国家元首提议进一步加强哈萨克斯坦与新加坡在人工智能和数字化领域的合作。

“哈萨克斯坦是一个数字化国家。得益于在这一领域实施的系统性改革，我国在数字技术和人工智能领域走在前列。我们成立了人工智能与数字发展部，并宣布今年为‘数字化与人工智能年’。”托卡耶夫说。

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新加坡国务资政李显龙对托卡耶夫会见并就双边合作议程中的重要问题交换意见表示感谢，同时高度评价哈萨克斯坦在社会经济发展方面取得的显著成就。

“值此首届库里尔泰选举成功举行之际，我向您表示祝贺。我们支持您领导下正在实施的广泛政治改革。两国双边关系已提升至新的、更高质量的发展水平。哈萨克斯坦企业对新加坡市场的兴趣日益增加，两国的条约法律基础也在不断完善。值得一提的是，双方已经批准了关于相互促进和保护投资以及服务贸易和投资的相关协议。”李显龙表示。

会谈中，双方重点就进一步扩大经济、交通物流、“智慧城市”、农业、关键矿产和旅游等领域合作的前景进行了讨论。

Фото: Ақорда

会见结束时，托卡耶夫为表彰李显龙为推动两国全面合作发展作出的重要贡献，向其授予一级“友谊”勋章。

据此前报道，托卡耶夫总统26日出席在阿斯塔纳举行的全国教师八月会议全体会议并发表讲话。总统围绕教师队伍建设、地区教育质量、人工智能应用、未成年人保护和青少年教育等问题提出五项重点任务，并表示政府应研究在阿斯塔纳开设哈中人工智能学校。