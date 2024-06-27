乌兹别克斯坦议会通过修正案 禁止无资质人员向儿童开展宗教教育

据UzNews报道，乌兹别克斯坦最高议会会议一读通过了《为保障儿童权益而对部分法律条款进行补充修改》法案。

法律草案对该国《行政责任法》第四十七条添加了补充条款，规定了未成年人的父母或其监护人在非法开展儿童宗教教育过程种需要承担的行政责任。根据补充条款，若涉及非法开展面向儿童的宗教教育，监护人将被处以基本计算金额（相当于最低工资标准）10至15倍的罚款。

在进行罚款后的一年内，如果此类行为再次发生，则责任人将被处以15至25被的罚款，或者15日的行政拘留。

此外，法案还规定，未成年人的父母或者监护人不得在未经乌兹别克斯坦宗教组织中央管理机构许可的情况下，将未成年人送至未获得宗教管理机构认证的或者无资质的宗教组织、未受过专门宗教教育但提供宗教教育的个人处接受宗教知识教育。

制订该法案草案的议员指出，该法案的通过，有利于保护儿童的受教育权，防止儿童成为宗教极端主义、分裂主义、狂热思想的受害者。

【编译：木合塔尔·木拉提】