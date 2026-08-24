哈萨克斯坦议会选举：副总统职位、库鲁尔泰和政府如何组建

新宪法明确规定了库鲁尔泰一院制议会选举后，哈萨克斯坦的治理体系将如何改变。

1. 中央选举委员会将公布最终选举结果

各政党应根据其在选举结果中赢得的席位数量提交各自的议员候选人名单。之后，将进行议员登记。如果对选举结果有任何争议，将由宪法法院按照既定程序进行审理。目前尚未出现此类争议。

2. 将召开库鲁尔泰首次会议

总统应在选举结果公布之日起30天内召集议会。在第一次会议上，议员们将向人民宣誓就职。

3. 首先将选出库鲁尔泰主席

库鲁尔泰主席由全体议员以无记名投票方式选举产生，得票最多者当选。候选人由总统提名。第一次会议由中央选举委员会主席主持，直至主席选举产生。

4. 选举产生三名副主席

他们不由总统任命，而是由库鲁尔泰主席提名，经全体议员过半数选举产生。

5. 副总统由总统任命

但副总统需经库鲁尔泰同意。总统必须在首届库鲁尔泰首次会议召开之日起两个月内任命副总统。

6. 现任政府将在新当选的库鲁尔泰就职前停止行使权力

但这并不意味着现任政府将立即停止工作。在新一届政府获得批准之前，现任政府将继续履行职责。

7.政府总理

总统应与库鲁尔泰各党派代表进行磋商。之后，总统应将总理候选人名单提交库鲁尔泰批准。经库鲁尔泰全体议员过半数同意后，总统应任命总理。

若库鲁尔泰再次拒绝总统提名的须经同意职位的候选人，总统有权解散库鲁尔泰，这也适用于总理和副总统。此外，若库鲁尔泰主席候选人第二次被否决，总统也可以解散库鲁尔泰。

8. 将组建新的内阁

总理应在其任命后10日内向总统提交关于政府结构和组成的提案。总统应在与库鲁尔泰协商后，确定政府结构并任命总理提名的部长。外交部长、国防部长和内政部长由总统独立任命。

9. 宪法法院新组成

宪法法院院长和法官应在首届库鲁尔泰第一次会议开幕之日起两个月内任命。

据此前报道，哈萨克斯坦中央选举委员会主席努尔兰·阿布德若夫公布了23日举行的库鲁尔泰选举初步结果，“公正党”得票率为71.17%。

按照法律规定，库鲁尔泰选举的最终结果，将在投票日起10天内正式确定并公布。

上海合作组织副秘书长米德洪发布了上合组织观察员团工作成果并指出，上合组织观察员团认定，此次库鲁尔泰选举具有公开、透明、可信和民主的特征。