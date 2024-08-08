世卫组织宣布召集紧急委员会会议 评估猴痘疫情全球风险

（哈萨克国际通讯社讯）据联合国新闻中心消息，世卫组织总干事谭德塞周三表示，鉴于猴痘病毒在刚果民主共和国境外的传播，以及可能在非洲内外及其他地区进一步扩散的潜在风险，他决定根据《国际卫生条例》召集紧急委员会尽快召开会议，以评估此次疫情是否构成国际关注的公共卫生紧急事件。

谭德塞周三在日内瓦举行的记者会上表示，自今年年初以来，刚果民主共和国暴发了严重的猴痘疫情，报告病例超过 1.4 万 例，死亡 511 例。

他指出，在刚果民主共和国，猴痘疫情已经存在了几十年，每年报告的病例数都在稳步上升。

然而，今年前六个月报告的病例数与去年全年报告的病例数相当，而且病毒已蔓延到以前未受影响的省份。

谭德塞表示，世界卫生组织正在与受影响国家政府、非洲疾病预防控制中心、非政府组织、民间社会及其他合作伙伴合作，以了解和应对这些疫情的驱动因素。

他指出，阻止传播需要以社区为中心采取综合应对措施。

世卫组织提出了关于猴痘的长期建议，其中包括不对受影响国家实施旅行限制的建议。

猴痘是由猴痘病毒引起的一种传染病，在西非、中非和东非森林茂密地区特别是在刚果民主共和国北部和中部地区流行。

该病毒有两个不同的变异株：变异株I和变异株II。变异株I的暴发比变异株II的暴发更致命。当前疫情涉及的猴痘病毒是1b型变异病毒，其致死率高于之前流行的猴痘病毒。

1b型变异株已在肯尼亚、卢旺达和乌干达得到证实，而布隆迪的变异株仍在分析之中。

与此同时，今年在刚果民主共和国、中非共和国和刚果共和国也报告了变异株1a的病例，而喀麦隆、科特迪瓦、利比里亚、尼日利亚和南非则报告了变异株2的病例。