托卡耶夫会见土库曼斯坦总统

会谈中，托卡耶夫总统感谢别尔德穆哈梅多夫出席峰会。他同时还指出，土库曼斯坦总统的此次访问将为进一步推动两国多边合作发挥重要作用。

-哈萨克-土库曼合作关系得到了有效发展。此外，完全符合战略合作伙伴性质。我感谢您对进一步加强多边国家间关系发展提供的支持。两国经济合作有着高水平发展趋势。当前，两国政府正在为将双边贸易量提升至10亿美元开展积极合作。两国目前在能源、工业、交通物流和其他领域落实一系列联合项目。双方还为人文领域的合作发展创造了有利条件。-托卡耶夫说。

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别尔德穆哈梅多夫感谢托卡耶夫总统的热情款待，并强调了两国合作关系的高速发展。

-土库曼斯坦高度重视与哈萨克斯坦之间的合作。两国之间建立了积极政治对话。经贸和人文领域合作关系得到了有效发展。尊敬的哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫，我期待您今年秋季对土库曼斯坦进行的正式访问，并邀请您出席马格蒂姆古力·皮拉吉（Magtymguly Pyragy）诞辰300周年国际论坛。-土库曼斯坦总统说。

最后，两国总统就经贸、能源、油气和交通物流领域合作关系发展前景进行了讨论。

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【编译：小穆】