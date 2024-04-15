托卡耶夫总统会见亚美尼亚总统哈恰图良

托卡耶夫总统指出，高度重视其对亚美尼亚进行的首次正式访问。

-亚美尼亚是哈萨克斯坦的重要合作伙伴。我怀着极大的热情和特殊的感情来到亚美尼亚人民历史悠久、文化丰富、古老文明发源地。-他说。

总统表示，他与亚美尼亚总理尼科尔·帕希尼扬举行了富有成效的会谈。

-我们确认了全面加强哈-亚关系的共同愿望。这是今天会谈的主要成果，我们已经达成重要协议。我们明确了进一步加强哈萨克斯坦和亚美尼亚的多边合作计划。此外，我们还审议了国际和区域议程。-他说。

会谈中，两国总统还就双边合作热点问题，其中就政治、经贸、交通物流和人文领域合作前景进行了讨论。

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亚美尼亚总统哈恰图良指出，哈萨克斯坦总统对埃里温进行的访问具有历史性意义。他同时还表示，会谈成果为加强两国关系奠定了坚实基础，并将国家间关系提升到新水平。

- 我相信你的访问将为进一步发展和加强哈萨克斯坦和亚美尼亚之间的关系作出贡献。共同的历史和当前的关系将两国紧密联系在一起。在当前的困难时期，我们正在开展相互合作。我们看到，在你的领导下，哈萨克斯坦在各个方面都取得了成功。祝您和全体哈萨克斯坦人民取得新的成就。-他说。

【编译：小穆】