托卡耶夫总统会见匈牙利总统诺瓦克·卡塔琳

据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫18日在第78届联合国大会框架下会见匈牙利总统诺瓦克·卡塔琳。

哈萨克斯坦总统在会谈中指出，兄弟国家之间已建立了基于历史和文化联系的战略伙伴关系。与此同时，总统高度赞赏匈牙利在加强突厥国家合作方面的积极立场和作出的重大贡献。

托卡耶夫总统还表示，第10届突厥国家组织庆典峰会将于今年11月在哈萨克斯坦举行。他还称，匈牙利总理维克多•欧尔班将出席该峰会。

-我想指出，我国与匈牙利建立了紧密的合作关系。两国之间形成了互信传统合作。我们高度评价双方当前的合作水平。我借此机会，邀请您对哈萨克斯坦进行访问。与此同时，我希望在突厥组织峰会上同匈牙利总理维克多•欧尔班会面。-托卡耶夫说。

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会谈中，双方还就两国经贸、投资和人文领域合作问题进行了讨论。

托卡耶夫总统表示，为进一步加深两国之间的人文合作关系，将在首都阿斯塔纳的一条主要街道命名为匈牙利爱国诗人和英雄裴多菲·山多尔之名。

两国总统指出，采取联合措施增加两国间的相互贸易，并启动双边合作机制非常重要。

最后，双方就国际问题，其中就改进多边机构工作，以确保全球稳定和可持续发展的措施交换了意见。