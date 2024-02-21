托卡耶夫总统会见俄罗斯总统普京

会谈中，托卡耶夫总统首先感谢普京邀请其出席首届“未来运动会”国际大赛。

-实际上，“未来运动会”是一种将IT智能与体育相结合的独特形式。我们在这里带来了一支强大的团队，并希望能取得好的成绩。总体而言，哈萨克斯坦的信息技术行业正在发展。我们成功举办过国际级别的大赛。为了继续俄罗斯联邦采取的这一及时举措，我建议在我国举办下一届“未来运动会”-他说。

哈萨克斯坦总统指出，哈俄两国之间的合作关系得到了快速发展。

-弗拉基米尔·弗拉基米尔维奇，这是我们新年以来的首次会面。我们都期待3月17日举行的俄罗斯总统选举成功举办。因为，俄罗斯在您的权威领导下正在取得惊人的成就。实际上，您通过自己的言论和行动塑造了全球议程。这无疑将对双边合作，以及落实您去年11月对哈萨克斯坦进行国事访问期间达成的共识产生积极影响。我认为，双方和两国政府正在成功落实这些共识。并取得了明确的成果。-托卡耶夫说。

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俄罗斯总统感谢托卡耶夫总统出席“未来运动会”开幕仪式，并表示俄方有意进一步加强与哈萨克斯坦之间的战略合作伙伴关系。

-我想再次强调，体育不应政治化，并将人们聚集在一起。今天，来自100多个国家和地区的选手参加了本届大赛。至于双边关系，我们的关系在各个重要领域都在有效发展。去年，我们的代表团对哈萨克斯坦进行了有效的访问，我们确定了未来发展方向。我一直关注能源、投资和地区的工作情况。所有这一切都是为了两国、个别地区和整个行业的共同利益。-普京说。

最后，两国元首就区域和国际议程热点问题深入交换了意见。

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【编译：小穆】