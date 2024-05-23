会见新加坡总统 托卡耶夫回忆70年代担任驻新外交官生涯

在会晤前，新加坡总统为哈萨克斯坦总统举行了隆重的欢迎仪式。军乐队奏响两国国歌，三军仪仗队接受了两国总统的检阅。随后，哈斯穆卓玛尔特·托卡耶夫和尚达曼分别向对方介绍了各自代表团的成员。托卡耶夫总统还在新加坡总统府贵宾册上留言。

托卡耶夫总统在随后的会晤期间，感谢新加坡方面对哈方的盛情迎接和款待，并强调指出，他的此行是20年来哈国总统首次访问新加坡。他还表示，在1970年代，作为前苏联的外交官员，自己曾在新加坡工作过一段时间，对新加坡颇有了解，如今多年后作为哈萨克斯坦总统再度来到这个国家让他非常高兴。

国家元首指出，新加坡是哈萨克斯坦久经历史考验的可信赖的伙伴。如今，有140多家新加坡企业和哈新合资企业在哈萨克斯坦开展经营活动。新加坡在哈萨克斯坦经济中的投资额已超过了17亿美元。即使遭遇了大流行带来的经济困境，两国双边贸易仍然有望很快突破20亿美元。

哈萨克斯坦总统表示，哈萨克斯坦期待基于互信的政治对话、高速发展的贸易和投资联系的哈新双边关系，能够在未来达到全新的高度。

新加坡总统尚达曼高度评价了新加坡与哈萨克斯坦双边合作的发展趋势。

两国总统在会谈中就经济贸易、投资和人文领域合作的发展前景进行了详细的讨论。

托卡耶夫总统指出，哈萨克斯坦愿意同新加坡继续不断深化和拓展在能源、重要的原材料加工、基础设施发展、数字经济、金融技术、农业技术、交通物流和信息领域等方面的合作。

两国总统就继续推动双边有效的投资项目，以及深化旨在加强双边互动关系的法律基础方面的合作达成了共识。

此外，双方一致认同，有必要促进两国在教育和人力资源发展方向上的合作力度。

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【编译：木合塔尔·木拉提】