托卡耶夫会见俄罗斯总统普京

托卡耶夫总统在会谈中说：

- 我们在圣彼得堡举行的传统新年除夕会议成果丰硕。我们审议了与欧亚经济联盟活动相关的一系列问题并作出了决定。会议还讨论了独联体框架内一体化进程中最重要、最紧迫的问题。独联体是一个享有盛誉的现代化国际组织。今年，我们的合作无疑取得了成功。双边关系正在快速发展。我于11月12日对俄罗斯进行了国事访问，访问成果丰硕。我谨对访问期间俄罗斯方面的热情款待表示衷心感谢。哈萨克斯坦高度重视与俄罗斯的战略伙伴关系和同盟关系。我们需要在关乎哈萨克斯坦和俄罗斯两国人民日常生活的问题上开展合作。我们为加强合作和战略伙伴关系所做的共同努力，符合两国人民的根本利益。