托卡耶夫总统就欧亚经济联盟未来发展提出一揽子倡议

托卡耶夫总统对俄罗斯总统弗拉基米尔·普京为会议顺利举行所展现的热情款待和高水平组织工作表示感谢。他指出，在新年前夕举行的圣彼得堡传统会晤，不仅有助于全面总结年度工作成果，也为规划未来发展方向提供了重要契机。

总统表示，今年对欧亚经济联盟而言具有里程碑意义，联盟正稳步迈入发展的第二个十年。过去一段时间，成员国之间的相互贸易持续增长，一批大型基础设施项目顺利推进，工业合作的范围不断扩大。

托卡耶夫指出，尽管近几年全球局势动荡不安，欧亚经济联盟成员国依然保持了良好的经济发展势头。今年联盟成员国合计国内生产总值预计增长2%，未来两年经济增长将保持稳定。自联盟成立以来，成员国之间相互直接投资总额已超过200亿美元。流入哈萨克斯坦的投资增长近七倍，从2015年的6亿美元增至2024年的40亿美元。同期，联盟工业产值增长29%，达到1.5万亿美元。

在发言中，总统提出将人工智能技术引入欧亚经济联盟运作体系。他强调，当前世界正加速迈入数字化和人工智能时代，联盟成员国必须紧跟时代步伐，将现代技术广泛应用于经济各个领域。他建议，率先在贸易流量规划、关税影响评估等方面使用人工智能系统。托卡耶夫还表示，明年哈萨克斯坦将以轮值主席国身份举办传统的欧亚经济论坛，届时可通过一份关于在联盟空间内负责任使用人工智能的联合声明。

托卡耶夫认为，欧亚经济联盟具备成为全球重要交通和物流枢纽的潜力。他指出，联盟成员国境内贯穿着“中国西部—西欧”“南北走廊”以及跨里海国际运输通道等关键线路。哈萨克斯坦正与外国伙伴一道，在俄罗斯、中国、阿塞拜疆等国家以及罗马尼亚、匈牙利等地积极推进国际多式联运物流中心和终端网络建设，并呼吁其他成员国参与其中，以促进贸易往来、降低运输成本。

总统还表示，通过哈萨克斯坦里海沿岸海洋基础设施，可为深化区域合作开辟新的机遇。位于里海主要港口的现代化集装箱枢纽能够满足不断增长的货运需求。他呼吁加快《航运协定》的生效进程，以进一步释放联盟成员国的过境潜力。

在产业发展方面，托卡耶夫强调，应重点培育面向国际市场、具备高附加值的新型生产能力。根据欧亚开发银行专家评估，联盟国家在工业品生产和出口方面仍有约670亿美元的潜在空间，若充分挖掘，其综合效益有望达到5000亿美元。为此，有必要进一步加强工业协作，加大对创新型项目的投资力度。

托卡耶夫还就消除内部贸易壁垒发表看法，指出现在是彻底清除相互贸易中行政障碍的时候。他强调，任何限制人员自由流动的人为措施都应被取消，边境货运车辆长期排队的问题必须得到解决。关税监管及交通、卫生、兽医和植物检疫等国家监管措施，不应被用作推动联盟内部个别决定的工具。他建议，欧亚经济委员会研究引入人工智能技术，对成员国立法动向进行监测，及时识别并消除贸易壁垒，确保市场畅通和商品自由流通，使公民和企业切实感受到一体化带来的实际收益。

在扩大对外经贸合作方面，总统表示，联盟近年来积极推进对外开放。今年已与蒙古签署自由贸易区协定，与阿联酋签署经济伙伴关系协定，并于当天与印度尼西亚达成类似协议。他认为，这些成果表明，越来越多国家有意深化与欧亚经济联盟的经贸联系。未来，联盟应进一步加强与全球南方、阿拉伯国家、东南亚和非洲国家的合作，同时高度重视同上海合作组织、东盟等重要区域组织的协作。

托卡耶夫在总结发言中指出，当前国际环境复杂多变，各国面临需要审慎决策和协调行动的重大挑战。他提醒，与会各方注意到，明年欧亚经济联盟机构轮值主席国职责将由哈萨克斯坦承担。哈方将致力于推动联盟取得新的务实成果，增进成员国共同福祉。

总统同时宣布，欧亚经济联盟最高理事会下一次会议将于5月28日至29日在阿斯塔纳举行，并对圆满履行轮值主席国职责的白俄罗斯总统亚历山大·卢卡申科表示感谢。

会议结束后，与会各方通过了多项文件。

此次峰会还汇集了俄罗斯、白俄罗斯、亚美尼亚、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦等国领导人，以及印度尼西亚、伊朗和古巴的代表。

【编译：木合塔尔·木拉提】