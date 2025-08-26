中文
    16:53, 26 八月份 2025 | GMT +5

    托卡耶夫总统会见塔吉克斯坦马吉利西·米利议长

    哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫26日会见塔吉克斯坦马吉利西·米利（议会上院）议长鲁斯塔姆·埃莫马利。

    Президент Тәжікстан Маджлиси Оли Маджлиси милли төрағасын қабылдады
    Фото: Ақорда

    会谈中，双方就从发展议会间关系的角度推动哈萨克斯坦与塔吉克斯坦的战略伙伴关系和同盟关系问题进行了讨论。

    国家元首高度评价双边合作关系的发展水平。他指出，鲁斯塔姆·埃莫马利的访问对进一步加强哈萨克斯坦和塔吉克斯坦两国间的互动具有重要意义。

    塔吉克斯坦马吉利西·米利议长感谢托卡耶夫总统的热情接待，并转达了塔吉克斯坦总统埃莫马利·拉赫蒙的热情问候。

    Президент Тәжікстан Маджлиси Оли Маджлиси милли төрағасын қабылдады
    Фото: Ақорда

    鲁斯塔姆·埃莫马利指出，哈萨克斯坦是塔吉克斯坦值得信赖的战略伙伴和盟友。他还向国家元首祝贺哈萨克斯坦共和国宪法颁布30周年，并强调两国议会之间已建立建设性、务实的合作关系，造福两国人民。

    此外，双方还就加强贸易和经济一体化、议会间外交，以及水利领域合作等热点问题进行了讨论。

    双方还指出，两国关系在友好和相互支持的精神下不断发展。

    最后，国家元首授予鲁斯塔姆·埃莫马利二级“友谊”勋章，以表彰其为加强双边战略伙伴关系所做出的宝贵贡献。

    Фото: Акорда

    【编译：小穆】

