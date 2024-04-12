霍沙诺夫会见格鲁吉亚议长 双方探讨加强合作

这标志着帕普阿什维利首次以议长身份访问阿斯塔纳。

霍沙诺夫对格鲁吉亚议会代表团的来访表示欢迎，并指出，哈格两国人民在历史上一直保持着密切的互动交流，自两国建交以来，不间断开展有效的政治对话。

-哈方高度重视进一步加强与格鲁吉亚的全面合作。在托卡耶夫总统的倡议下，我国正在实施大规模的政治、经济和社会改革，这些改革不仅更新了所有政权机关的工作模式，还提高了公众对政治的参与度。-霍沙诺夫表示。

他还介绍了宪法改革、总统和议会选举经验，以及宪法法院的活动等方面的成果。

格鲁吉亚议长表示相信此次访问将为两国议会关系注入新动力。

-尽管议会没有行政机关的职能，但它拥有两个重要的工具，首先是确定国家的发展政策，其次是为实施这些政策建立法制基础。两国议会可以为两国政府成功开展双边合作做出很多贡献。-他说。

双方一致表示，两国议会在性别平等、女性权益和儿童安全保护、预算和税收立法改革、建筑业等问题上的议事日程具有高度相似性。双方一致同意加强两国议会相关委员会之间的经验交流。

双方还讨论哈格两国经济、农业、工业、过境运输、旅游和文化等领域扩大合作前景。霍沙诺夫邀请帕普阿什维利考察阿斯塔纳国际金融中心，并表示在哈格鲁吉亚的投资者权益将得到法律保护。

【编译：阿遥】