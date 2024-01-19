托卡耶夫总统会见罗马教宗方济各

哈萨克斯坦总统在讲话中，首先对天主教最高教宗为世界人类福祉做出的贡献和不懈的努力表示感谢。

-您为世界人民祈求和平的祈祷，不仅感动了成千上万天主教徒的心，也感动了许多其他宗教同胞的心，给他们灌输了信心和希望。如今，位于文明十字路口的多民族、多信仰的哈萨克斯坦，已成为中亚最大的天主教社区所在地。-托卡耶夫说。

国家元首表示，所有宗教信徒为建设公正哈萨克斯坦做出了贡献。

- 我们成功地基于“多样性中的团结”原则创建了我们的和平与民族对话模式。在我国，不同宗教的代表可以在他们的寺庙里祈祷。保护宗教自由权是我的政治取向的一个组成部分。-他说。

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托卡耶夫总统表示，方济各曾在讲话中说道：“和平主要是来自上帝的礼物。但这对我们所有人来说都是一项重大责任。”

-我完全同意您的立场。但我相信，尽管我们存在许多不同点，但我们都需要团结起来，促进和平理念、文化和宗教之间的可持续对话以及造福不同信仰人民的发展。有足够的时间表达善意，有足够的谈判空间，还有足够的机会发挥智慧。-总统说。

托卡耶夫总统指出，在双边关系框架下，哈萨克斯坦高度重视与梵蒂冈之间建立在真正友谊、协议和相互尊重基础上的长期伙伴关系。他同时还强调，双方政治开展积极政治对话，并为加强和扩大法律基础开展了有效工作。

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哈萨克斯坦总统对罗马教宗方济各为制止世界冲突和不和谐所做的积极努力表示感谢。

-事实上，当前的地缘政治不稳定正在破坏整个全球安全架构，并给各国带来巨大痛苦和经济困难。作为一个仁慈的国家，哈萨克斯坦实际上为支持全球和平与安全做出了重大贡献。我们政治参与联合国在世界各地冲突地区的维和任务。-他说。

方济各感谢哈萨克斯坦总统为保障和平与和谐做出的巨大贡献。

最后，哈萨克斯坦总统感谢罗马教宗的热情接待，并表示哈方将继续与梵蒂冈一同宣扬宽容、和谐和兄弟情谊理念。

【编译：小穆】