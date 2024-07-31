本场比赛，基里尔·格拉西门科对阵来自埃及的奥马尔·阿萨尔。

两人共进行了6局比赛，比分分别为8:11, 6:11, 12:10, 12:10, 11:9, 11:3。

最终，埃及人以总比分4：2淘汰了哈萨克斯坦选手，顺利晋级。

在此之前的比赛中，基里尔·格拉斯门科先是4：0淘汰了智利选手尼古拉斯·布尔戈斯，随后又在30日的比赛中爆冷击败了本次奥运会7号种子、德国选手邱党。

Фото: Владислав Семенов

这是基里尔·格拉斯门科第三次参加奥运会，此前他在里约奥运会上首轮即被淘汰，而东京奥运会期间则进入了第三轮。

虽然在奥运赛场上至今尚未有突出的成绩，不过基里尔·格拉斯门科是哈萨克斯坦乒乓球领域当之无愧的名将。基里尔12岁时首次在全国锦标赛成年组中获得奖牌，15岁时首次成为成年组全国冠军。在今年2月在釜山世乒赛上，他更是创下了9战连胜的记录。

基里尔·格拉斯门科在国际舞台上的成功已经对哈萨克斯坦乒乓球运动的发展和普及产生了重大影响。近年来，哈萨克斯坦培养出了许多优秀的男女运动员，他们开始挑战中国和日本等国家的传统主导地位。在格拉斯门科的带领下，哈萨克斯坦有望继续在国际乒乓球比赛中崛起，并有可能在未来几年赢得更多奖牌和冠军。

【编译：木合塔尔·木拉提】