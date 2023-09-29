托卡耶夫总统会见林德集团高级副总裁

双方探讨了天然气和工程技术领域合作问题。

托卡耶夫总统对哈萨克斯坦国家石油天然气公司（ҚазМұнайГаз）与林德集团签署合作谅解备忘录表示欢迎。

根据此前签署的协议，林德集团正在充分发挥自身技术优势，为哈方提供聚乙烯生产中的乙烷裂解和空气分离装置的扩展方案。

值得一提的是，该公司有意成为一项年产 130 万吨尿素生产项目的联合投资者。

托卡耶夫总统指出，这一生产项目不仅对石化产业的发展至关重要，而且所生产的化肥对于促进农业，尤其是水稻和粮食种植业的发展具有重要意义。

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普凡则强调了该地区庞大的市场潜力，并表示林德集团愿意在哈萨克斯坦的石油、天然气和化工产业领域开展长期且富有成效的合作，致力于创新和可持续解决方案的实施。

林德集团是全球领先的工业气体和工程公司之一，是工业气体、工艺与特种气体的全球领先供应商。截至2022年，其销售额达到 333.6 亿欧元，拥有全球范围内超过 6 万名员工。

【编译：阿遥】