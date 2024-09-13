托卡耶夫会见新加坡公司董事长 共商“阿拉套城”项目进展

（哈萨克国际通讯社讯）据总统府新闻局消息，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫13日会见了新加坡公司Asia Infrastructure Solutions Singapore（AIS）董事长黄恒繁（Wong Heang Fine）​。

此次会谈重点讨论了“阿拉套城（Alatau City）”项目的实施前景。双方特别就如何通过吸引外资、技术和教育资源来有效推动该项目的发展进行了交流。

托卡耶夫总统指出，“阿拉套城”的总体规划是与新加坡公司Surbana Jurong合作制定的，并已于今年五月正式通过。

总统强调，黄恒繁在类似项目上的丰富经验将为新城市的规划和建设提供宝贵的建议，助力该城成为一个国际商业枢纽。总统对项目的成功实施充满信心，并期待黄恒繁作为首席顾问提出的建议能够带来实质性成果。

背景资料：Asia Infrastructure Solutions（AIS）是一家总部位于新加坡的多学科咨询公司，专注于可持续设计、工程、项目管理、成本管理和商业咨询服务。该公司是Global Infrastructure Solutions Inc.（GISI）的一部分，GISI是全球领先的建筑管理和咨询公司之一，拥有14 000多名员工，业务遍及100多个国家。

【编译：达娜】