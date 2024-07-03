哈萨克斯坦总统托卡耶夫会见联合国秘书长古特雷斯

托卡耶夫总统感谢联合国秘书长接受其出席上海合作组织阿斯塔纳峰会的邀请。他指出，古特雷斯的访问将为加强哈萨克斯坦和联合国之间的全面合作提供绝佳机会。

-您对阿斯塔纳的访问和出席上合组织峰会展现出哈萨克斯坦和联合国之间的紧密合作。这表明我们正在参与联合国的活动。在当前的困难形势下，哈萨克斯坦和我作为国家元首全力支持联合国的工作。-托卡耶夫说。

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古特雷斯表示，他的访问体现了联合国对哈萨克斯坦及其上合组织主席国的支持。

-哈萨克斯坦展现了争取和平斗争的光辉典范。贵国一直是团结的纽带，其中在非常困难的情况下发挥了金桥及和平大使作用。阿斯塔纳已成为许多和平倡议的中心，包括叙利亚阿斯塔纳进程。哈萨克斯坦享有很高的声誉。贵国是核裁军领域的领导者，并在许多其他领域展现了对和平的承诺。-他说。

联合国秘书长高度评价了哈萨克斯坦履行上海合作组织轮值主席国的职务。他同时还表示支持哈萨克斯坦正在开展的大规模政治和经济改革，并指出哈萨克斯坦在保障国际安全与和平事务中发挥重要作用。

双方着重关注了加强中亚国家之间的区域合作。联合国秘书长赞赏了该地区的经济一体化进程，并指出其在解决全球问题方面具有巨大潜力。

最后，双方就哈萨克斯坦和联合国之间的多边合作优先方向，以及国际议程热点问题进行了讨论。

【编译：小穆】