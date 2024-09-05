托卡耶夫总统会见国际劳工组织总干事洪博

托卡耶夫总统对国际劳工总干事的到访表示了欢迎。

总统指出，洪博总干事的此次访问，将对哈萨克斯坦与国际劳工组织之间的合作带来良好的影响。

国家元首还高度评价了国际劳工组织对在全球范围内制定社会正义原则方面所发挥的重要作用。

- 我们正在建设“公正的哈萨克斯坦”，这个概念与国际劳工组织的社会正义倡议是一致的。国际劳工组织确保可靠、公平和有效的社会和谐以及促进工人权利的使命是无可争议的。哈萨克斯坦已批准了国际劳工组织25项主要公约，并将持续推动相关方向上的工作。- 托卡耶夫总统说。

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会谈当中，国家元首向国际劳工组织总干事介绍了哈萨克斯坦在改善公民福祉、建设法治和保护人权方面所做的工作。

吉尔伯特·洪博高度赞赏哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统为创建公正的哈萨克斯坦而进行的大规模改革。

总干事还表示，此次访问期间，他与哈萨克斯坦政府成员举行了富有成效的会议，并强调哈萨克斯坦是中亚地区促进国际劳工组织宗旨和目标的领导者。

- 贵国正在做出巨大努力来改善社会和劳动条件。这符合我们组织在全球社会正义联盟内的倡议。- 国际劳工组织总干事说。

会谈中，托卡耶夫总统与洪博总干事同意合作实施旨在加强哈萨克斯坦社会政策的措施，并继续深化同国际劳工组织发展互利伙伴关系。

【编译：木合塔尔·木拉提】