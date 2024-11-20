托卡耶夫总统会见匈牙利国会主席

托卡耶夫总统在会谈中表示，他对匈牙利的此次访问将把两国多方面合作提升到新水平。

总统强调，两国议会间合作在这方面发挥着重要作用。

-我欢迎促进哈萨克斯坦和匈牙利立法机构之间的关系。我相信，这将有助于加强两国人民的相互了解。我想借此机会，邀请您访问哈萨克斯坦。-托卡耶夫总统说。

托卡耶夫表示，相信这一方向的联合行动将扩大经贸伙伴关系，并为深化人文合作注入新动力。

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国家元首着重关注了加强高等教育领域合作关系。

-我刚刚会见了在匈牙利顶尖高等教育机构学习的哈萨克斯坦学生。我们始终支持在贵国学习并希望接受教育的年轻人。这些关系将成为我们两国之间的“金桥”。-他说。

匈牙利国会议长感谢哈萨克斯坦总统对发展议会间合作的全面支持，并表示将竭尽全力进一步加强立法机构合作。他还指出，有必要深化双边议程所有领域的战略伙伴关系。

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最后，双方还就国际议程深入交换了意见。

会谈结束后，哈萨克斯坦总统参观了匈牙利国会大厦。

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【编译：小穆】