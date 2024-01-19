托卡耶夫总统会见梵蒂冈国家关系秘书

托卡耶夫总统表示，他与罗马教宗方济各举行了富有成效的会谈。

国家元首表示，在梵蒂冈的一贯支持下，哈萨克斯坦举办的世界和传统宗教领袖大会已成为加强宗教界相互理解和尊重的重要平台。

他同时还指出，天主教会领袖对我国的历史性访问对于促进和平与呼吁团结具有象征意义，并指出这次访问不仅得到哈萨克斯坦天主教界的广泛支持，而且得到了区域其他宗教代表的广泛支持。

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托卡耶夫总统表示，哈萨克斯坦高度重视进一步加强与梵蒂冈之间的教育、医疗保健和应对气候变化领域的相互合作。同时，总统向加拉格尔大主教就允许哈萨克斯坦科学家免费研究梵蒂冈图书馆和使徒档案馆的历史资料表示感谢。

此外，总统欢迎哈萨克斯坦国家母婴健康研究中心与梵蒂冈Bambino Gesu儿科医院之间的合作。

托卡耶夫总统会谈中重申，哈萨克斯坦致力于民族间和宗教间的和谐，以加强和平与相互尊重。

最后，哈萨克斯坦总统邀请梵蒂冈领导层出席在阿斯塔纳举行的世界和传统宗教领袖大会。

【编译：小穆】