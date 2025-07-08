托卡耶夫总统会见国际民航组织理事会主席并授予一级“友谊”勋章

托卡耶夫在会谈中指出，哈萨克斯坦是中亚地区首个设立独立航空管理机构的国家，此举显著加强了对飞行安全的监管力度。自去年起，哈萨克斯坦常驻国际民用航空组织代表处已在加拿大蒙特利尔正式投入运作。

当前，哈萨克斯坦国际航线网络不断扩大，与全球30多个国家建立了直航通道。目前，开通飞往纽约、东京、新加坡等城市的航线也在积极筹备中。

总统还提到，去年阿拉木图、奇姆肯特和克孜勒奥尔达三地启用了新机场航站楼。其中，阿拉木图国际机场的年旅客吞吐能力从原来的250万人提升至1400万人，增长超过六倍。

托卡耶夫强调，哈萨克斯坦和国际民用航空组织之间即将签署的民航发展总体规划将成为推动本国航空业可持续发展的重要战略文件。

夏基塔诺则对哈萨克斯坦近年来在民航领域取得的成绩表示祝贺。他指出，哈萨克斯坦的航空业发展迅速，增长势头稳定，管理体系日益成熟，为全球航空治理提供了良好范例。

会谈最后，托卡耶夫总统向萨尔瓦托雷·夏基塔诺授予了一级“友谊（Достық）”勋章，感谢其在促进哈萨克斯坦与国际航空组织合作方面所作出的突出贡献。

Фото: Акорда

【编译：达娜】