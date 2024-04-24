托卡耶夫总统会见英国外交大臣卡梅伦

托卡耶夫总统欢迎英国外交大臣的到访，并表示他的访问将为双边合作关系的发展注入新的动力。

-我们对同重要战略伙伴英国的互利合作快速发展感到高兴。我想强调的是，今天我们签署了战略伙伴关系与合作协议。我相信这份全面的文件将为扩大我们多方面的关系奠定坚实的基础。-总统说。

国家元首指出，双方在加强经贸和投资合作，以及能源、“绿色”能源、金融和创新领域合作有着巨大潜力。

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英国外交大臣感谢托卡耶夫总统的热情接待，并深情地回忆起他作为英国首相首次访问哈萨克斯坦的经历。

- 11年前，我来到这里开启了两国战略对话。今天，我们与哈萨克斯坦外交部长签署了战略伙伴关系与合作协议。我们愿加强能源、教育、工商、文化等领域合作，发展两国人民关系。-卡梅伦说。

会谈中，双方还就加深人文领域关系，其中着重关注了加强教育和青年政策合作问题。

最后，托卡耶夫总统和英国外交大臣就区域和国际议程重要问题深入交换了意见。

【编译：小穆】