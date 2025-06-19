别克帖诺夫会见马来西亚宝腾公司高层 讨论在哈生产电动汽车合作

据政府新闻处消息，会谈聚焦于两国在汽车制造领域的合作，特别是未来在哈国境内建设新生产基地的可能性。宝腾是马来西亚汽车制造行业的领军企业，其产品涵盖燃油车型与电动汽车，已出口至全球26个国家。该公司还拥有变速器和整车设计研发中心，在工程技术方面具备深厚实力。

总理别克帖诺夫强调，根据哈萨克斯坦总统的指示，政府将大力推进现代技术的本地化应用，发展机械制造产业，创造更多就业岗位。吸引投资和建设新工厂对于实现经济多元化与可持续增长具有重要意义。今年第一季度，机械制造领域吸引投资额达550亿坚戈，而2024年全年预计将增长一倍，达到2820亿坚戈。

他表示，政府将为该项目提供全方位支持，双方在科研和试验性工程设计领域的合作也具有广阔前景，有望推动国家科技潜力的发展。

宝腾公司首席执行官李春荣对哈萨克斯坦投资环境的吸引力表示认可，并表达了进入哈市场的浓厚兴趣。

会谈最后，双方重申将共同致力于推动项目落地，建立互利合作关系。哈萨克斯坦工业与建设部已获指示，负责制定落实该项目的路线图。

【编译：达娜】